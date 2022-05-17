Співачка Граймс продає вбрання з Met Gala, щоб допомогти емігрантам покинути Україну

Граймс повідомила, що допомога насамперед буде направлена небілим емігрантам, адже такі сім'ї "мають проблеми з виїздом із України"

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Колишня дівчина Ілона Маска та мати двох його дітей, співачка Граймс виставила на аукціон свої прикраси, які вона одягала на Met Gala 2021, щоб допомогти небілим емігрантам покинути Україну, охоплену війною. Про це пише Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Усього на аукціон співачка виставила два аксесуари: хромовану маску для обличчя з пірсингом і "ельфійські вуха". Примітно, але маску, яку співачка оцінює в 1200 доларів, вона створила разом зі своїм стилістом і дизайнером Крісом Хабаною.

А сережки "ельфійські вуха" вона придбала на онлайн-майданчику для майстрів Etsy за 50 доларів. Їхня авторка, Софія Павлова, живе в Москві. Майстриня не знала, що її прикраса "прогулялася" червоною доріжкою настільки відомої події, але після того, як їй повідомили, вона підняла на "вуха" ціну до 95 доларів. Зараз, утім, американський портал Etsy в РФ недоступний.

[ + – ] Граймс на Met Gala 2021

Ціна на оригінальні сережки Граймс стартує від 1500 доларів. Співачка розповіла, що під час створення образу надихалася фільмом Дені Вільнева "Дюна".

Прикраси Граймс і деяких інших селебріті будуть продані на аукціоні, щоб "зібрати гроші для сімей BIPOC (абревіатура, що позначає чорношкірих та інших небілих людей — ред.) залишити Україну, оскільки вони мають проблеми з виїздом на кордон".

Аукціон називається Resistance For Ukraine, а всі виручені кошти йдуть у Diaspora Relief і Razom.

Але свою футуристичну сукню від Іріс ван Герпен і меч, "відлитий із Colt AR-15A3", Граймс не продаватиме.

[ + – ] Граймс на Met Gala 2021 Фото: Getty Images

Нагадаємо, справжнє ім'я Граймс — Клер Еліз Буше. Вона виросла в канадському Ванкувері та про Україну знає не лише з новин. Її бабуся з батькової сторони була українкою.

Уже будучи відомою виконавицею, Граймс набула всесвітньої слави як "дівчина Ілона Маска". Пара постійно привертала увагу ЗМІ, особливо після того, як дала своєму первістку невимовне ім'я X Æ A-Xii. Нині хлопцеві 2 роки. А під час недавнього інтерв'ю раптово з'ясувалося, що пара має ще й доньку, п'ятимісячну Ексу Дарк Сідерель, яку виносила сурогатна мати.

Дівчинку пара називає Y, що доречно, враховуючи, що її старшого брата називають X. Граймс та Ілон розлучилися у вересні минулого року, але продовжують спілкуватися та зберегли дружні стосунки.

Нагадаємо, Маск також має п'ятеро дітей, які народилися у восьмирічному шлюбі з письменницею Джастін Вілсон. Ще один їхній син, Невада, помер у віці 10 тижнів від синдрому раптової дитячої смерті у 2002 році.