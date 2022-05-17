Парень из львовского кафе, не заметивший Джоли, снялся в рекламе (видео)

Подросток использовал свою популярность в благих намерениях.

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14-летний парень Юлиан со львовской кофейни, ставший мемом в Сети из-за своей нулевой реакции на Анджелину Джоли, снялся в социальной рекламе.

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Подросток призвал брать бездомных животных с улицы или приютов в ролике украинской организации по защите прав животных UAnimals.

[ + – ] 14-летний Юлиан призвал замечать бездомных животных

На самый распространенный вопрос "как можно было не заметить Анджелину Джоли" прямо возле себя Юлик ответил:

"А как можно не заметить десятки тысяч животных, которые до сих пор ждут своей семьи?" — призвал парень дать шанс на жизнь животным из приюта.

[ + – ] Подросток со Львова использовал свою популярность в благих намерениях

"Замечайте тех, кто в этом нуждается", — призывает благотворительная организация.

Напомним, в конце апреля 2022 в Украину прибыла голливудская актриса Анджелина Джоли по собственной инициативе. Неожиданный визит знаменитости стал настоящим мемом в Сети. Однако отдельного внимания заслужил львовянин Юлиан, который, сидя в метре от Джоли, не заметил актрису мирового масштаба.

Также Фокус писал о 14-летнем Юлике и его реакции на внезапную популярность. Подросток узнал, что сидел прямо у Анджелины Джоли, уже дома.