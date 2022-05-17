RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Хлопець з львівської кав'ярні, який не помітив Анджеліну Джолі, знявся в рекламі (відео)

2097
Хлопець з львівської кав'ярні який не помітив джолі, Хлопець з львівської кав'ярні знявся в рекламі, соціальна реклама
Фото: Соцмережі | Хлопець з львівської кав'ярні

Підліток використав свою популярність у благих намірах.

14-річний хлопець Юліан з львівської кав'ярні, який став мемом у мережі через свою нульову реакцію на Анджеліну Джолі, знявся в соціальній рекламі.

Підліток закликав брати бездомних тварин з вулиці чи притулків у ролику української організації із захисту прав тварин UAnimals.

14-річний Юліан закликав помічати бездомних тварин

На найпоширеніше запитання "як можна було не помітити Анджеліну Джолі" прямо біля себе Юлік відповів:

"А як можна не помітити десятки тисяч тварин, які досі чекають на свою родину?" — закликав хлопець прихистити тварин з притулку.

Підліток зі Львова використав свою популярність у благих намірах

"Помічайте тих, хто цього потребує", — закликає благодійна організація.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2022 до України прибула голлівудська акторка Анджеліна Джолі з власної ініціативи. Несподіваний візит знаменитості став справжнім мемом у мережі. Проте окремої уваги заслужив львів'янин Юліан, який, сидячи за метр від Джолі, не помітив акторку світового масштабу.

Також Фокус писав про 14-річного Юліка та його реакцію на раптову популярність. Підліток дізнався, що сидів прямо біля Анджеліни Джолі, уже вдома.