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Нателла Крапивина показала взрослую дочь

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Фото: Instagram natellakrapivina | Нателла Крапивина с дочерью

София, судя по фото, поразительно похожа на американскую модель Кендалл Дженнер

Нателла Крапивина, украинский продюсер, которая долгое время сотрудничала со Светланой Лободой, показала в Сети свою 19-летнюю дочь Софию.

София родилась в браке Нателлы с бизнесменом Дмитрием Крапивиным. Пара развелась несколько лет назад. Инициатором была Нателла: она полюбила другого человека.

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Нателла Крапивина с дочерью
Фото: Instagram natellakrapivina

Комментаторы отметили, что София поразительно похожа на известную модель Кендалл Дженнер. Сейчас, судя по соцсетям, София также пробует себя в модельном бизнесе.

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Фото: Instagram natellakrapivina
нателла крапивина дочь, софия крапивина, нателла крапивина
Фото: Instagram natellakrapivina
нателла крапивина дочь, софия крапивина, нателла крапивина
Фото: Instagram natellakrapivina
нателла крапивина дочь, софия крапивина, нателла крапивина
Фото: Instagram natellakrapivina
нателла крапивина дочь, софия крапивина, нателла крапивина
нателла крапивина дочь, софия крапивина, нателла крапивина
нателла крапивина дочь, софия крапивина, нателла крапивина
нателла крапивина дочь, софия крапивина, нателла крапивина

Напомним, после того, как Крапивина и Лобода перестали сотрудничать, Нателла дала интервью в котором рассказала о своей работе, проектах, планах уйти из шоу-бизнеса и о своей сексуальной ориентации.

После вторжения ВС РФ в Украину она осудила позицию России. И в начале марта ее лишили российского гражданства.

Крапивина родилась в Ашхабаде, в семье украинского девелопера Вагифа Алиева. Она выросла в Киеве и окончила местный ВУЗ.

Пресс-центр МВД РФ отмечает, что при получении гражданства РФ были допущены ошибки и не предоставлены все необходимые документы, в результате чего Нателлу и лишили российского паспорта.

Впрочем, очевидно, что причина кроется в позиции Крапивиной и в ее публичной ссоре с ведущей Тиной Канделаки, которая выложила пост в поддержку "военной операции" в Украине. Нателла отметила, что Канделаки "продажная", от нее просто "тошнит".