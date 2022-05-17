Нателла Крапивина показала взрослую дочь

София, судя по фото, поразительно похожа на американскую модель Кендалл Дженнер

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Нателла Крапивина, украинский продюсер, которая долгое время сотрудничала со Светланой Лободой, показала в Сети свою 19-летнюю дочь Софию.

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София родилась в браке Нателлы с бизнесменом Дмитрием Крапивиным. Пара развелась несколько лет назад. Инициатором была Нателла: она полюбила другого человека.

[ + – ] Нателла Крапивина с дочерью Фото: Instagram natellakrapivina

Комментаторы отметили, что София поразительно похожа на известную модель Кендалл Дженнер. Сейчас, судя по соцсетям, София также пробует себя в модельном бизнесе.

Фото: Instagram natellakrapivina Фото: Instagram natellakrapivina Фото: Instagram natellakrapivina Фото: Instagram natellakrapivina

Напомним, после того, как Крапивина и Лобода перестали сотрудничать, Нателла дала интервью в котором рассказала о своей работе, проектах, планах уйти из шоу-бизнеса и о своей сексуальной ориентации.

После вторжения ВС РФ в Украину она осудила позицию России. И в начале марта ее лишили российского гражданства.

Крапивина родилась в Ашхабаде, в семье украинского девелопера Вагифа Алиева. Она выросла в Киеве и окончила местный ВУЗ.

Пресс-центр МВД РФ отмечает, что при получении гражданства РФ были допущены ошибки и не предоставлены все необходимые документы, в результате чего Нателлу и лишили российского паспорта.

Впрочем, очевидно, что причина кроется в позиции Крапивиной и в ее публичной ссоре с ведущей Тиной Канделаки, которая выложила пост в поддержку "военной операции" в Украине. Нателла отметила, что Канделаки "продажная", от нее просто "тошнит".