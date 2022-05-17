Нателла Крапівіна показала дорослу дочку

Софія, судячи з фото, напрочуд схожа на американську модель Кендалл Дженнер

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Нателла Крапівіна, українська продюсерка, яка тривалий час співпрацювала зі Світланою Лободою, показала в мережі свою 19-річну доньку Софію.

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Софія народилася у шлюбі Нателли з бізнесменом Дмитром Крапівіним. Пара розлучилася кілька років тому. Ініціатором була Нателла: вона покохала іншу людину.

[ + – ] Нателла Крапівіна з дочкою Фото: Instagram natellakrapivina

Коментатори зазначили, що Софія напрочуд схожа на відому модель Кендалл Дженнер. Зараз, судячи з соцмереж, Софія також пробує себе в модельному бізнесі.

Фото: Instagram natellakrapivina Фото: Instagram natellakrapivina Фото: Instagram natellakrapivina Фото: Instagram natellakrapivina

Нагадаємо, після того, як Крапівіна і Лобода перестали співпрацювати, Нателла дала інтерв'ю в якому розповіла про свою роботу, проєкти, плани піти з шоубізнесу та про свою сексуальну орієнтацію.

Після вторгнення ЗС РФ до України вона засудила позицію Росії. І на початку березня її позбавили російського громадянства.

Крапівіна народилася в Ашхабаді, в родині українського розробника Вагіфа Алієва. Вона виросла в Києві та закінчила місцевий ВНЗ.

Пресцентр МВС РФ зазначає, що під час отримання громадянства РФ допущено помилок і не надано всі необхідні документи, внаслідок чого Нателлу і позбавили російського паспорта.

Втім, очевидно, що причина криється в позиції Крапівіної та її в публічній сварці з провідною Тіною Канделакі, яка виклала пост на підтримку "військової операції" в Україні. Нателла зазначила, що Канделакі "продажна", від неї просто "нудить".