"Нас ждет чудо". Жених Бритни Спирс прокомментировал выкидыш певицы

Ранее пара попросила не беспокоить их излишним вниманием.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Жених Бритни Спирс Сэм Асгари впервые прокомментировал потерю ребенка. В своих соцсетях он опубликовал совместное с Бритни обращение к подписчикам, в котором поблагодарил всех, кто выразил понимание и поддержку их паре.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

"Мы чувствуем вашу поддержку. Мы относимся ко всему положительно и двигаемся дальше. Это тяжело, но мы не одиноки. Спасибо за уважение нашей конфиденциальности. Нас ждет чудо", — отметил спортивный тренер.

[ + – ] Бритни Спирс потеряла ребенка на ранних стадиях беременности

В комментарии к публикации пришла даже Пэрис Хилтон, которая поддержала Бритни в трудную минуту и отметила, что она всегда будет с певицей.

"🥺Мне очень досадно за твою потерю, сестричка.😢 Всегда здесь для тебя. Посылаю тебе так много любви❤️ Очень люблю тебя B💘", — написала светская львица.

В настоящее время Бритни и Сэм активно готовятся к свадьбе. Получив долгожданную свободу после 13 лет рабства отца, артистка теперь полностью распоряжается своей жизнью и будущим.

Как известно, свадебное платье для Бритни Спирс шьет знаменитая дизайнер Донателла Версаче. Невеста даже засветила часть своего наряда в соцсетях.

[ + – ] Бритни и Сэм активно готовятся к свадьбе

Напомним, после выкидыша и просьбы не беспокоить лишний раз их пару 40-летняя Бритни Спирс вышла на связь со своими подписчиками и снова активно делится обнаженными видео.

Ранее спортивный тренер и актер Сэм Асгари откровенно делился планами на воспитание их будущих детей. По словам жениха Бритни Спирс, они не раскрывали пол ребенка, чтобы это стало сюрпризом со временем.