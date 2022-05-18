"На нас чекає диво". Наречений Брітні Спірс прокоментував викидень співачки

Раніше пара попросила не турбувати їх надмірною увагою.

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Наречений Брітні Спірс Сем Асгарі вперше прокоментував втрату дитини. У своїх соцмережах він опублікував спільне з Брітні звернення до підписників, у якому подякував усім, хто висловив розуміння та підтримку їхній парі.

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"Ми відчуваємо вашу підтримку. Ми ставимося до всього позитивно та рухаємося далі. Це важко, але ми не самотні. Дякуємо за повагу нашої конфіденційності. На нас чекає диво", — зазначив спортивний тренер.

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У коментарі до публікації прийшла навіть Періс Гілтон, яка підтримала Брітні у важку хвилину та зазначила, що вона завжди буде зі співачкою.

"🥺Мені дуже прикро за твою втрату, сестричко.😢 Завжди тут для тебе. Посилаю тобі так багато любові❤️ Дуже люблю тебе B💘 ", — написала світська левиця.

Наразі Брітні та Сем активно готуються до весілля. Після отримання довгоочікуваної свободи після 13-ти років рабства батька артистка тепер цілком розпоряджається своїм життям та майбутнім.

Як відомо, весільну сукню для Брітні Спірс шиє знаменита дизайнерка Донателла Версаче. Наречена вже навіть засвітила частина свого наряду у соцмережах.

[ + – ] Брітні та Сем активно готуються до весілля

Нагадаємо, після викидня та прохання не турбувати зайвий раз їхню пару 40-річна Брітні Спірс вийшла на зв'язок зі своїми підписниками та знову активно ділиться оголеними відео.

Раніше спортивний тренер та актор Сем Асгарі відверто ділився планами на виховання їхніх майбутніх дітей. За словами нареченого Брітні Спірс, вони не розкривали статі дитини, аби це був сюрприз згодом.