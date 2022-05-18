Майли Сайрус продемонстрировала идеальное черное платье (фото)

Знаменитость редко выходит в свет в нежных и женственных образах.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

29-летняя американская поп-певица Майли Сайрус вышла в свет в черном платье, на которое стоит обратить внимание. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Артистка вместе со своей мамой Тиш Сайрус стала гостями звездного вечера канала NBC в Нью-Йорке.

Для вечернего выхода в свет Майли Сайрус выбрала total-black образ, на который точно стоит обратить внимание накануне лета 2022. На артистке было мини-платье John Galliano с глубоким декольте, кружевной отделкой и тонкими бретелями. На ногах звезды были туфли-лодочки и черные колготки в сеточку.

[ + – ] Майли Сайрус вышла в свет в идеальном черном платье

В качестве аксессуаров она выбрала золотые серьги и колье. А дополнили образ вечерняя укладка волос и нюдовый макияж.

Довольно открытый наряд Майли Сайрус позволил рассмотреть ее татуировки. В частности, на руках знаменитости выбиты роза и маленький меч.

Напомним, родители Майли Сайрус после почти 30 лет брака решили расстаться. Несмотря на то, что Тиш и Билли Сайрус уже не раз планировали расторгнуть свой брак, эта попытка должна стать окончательной.

Также Фокус внимательно следил за скандалом вокруг флирта Майли Сайрус с новым бойфрендом Ким Кардашьян. Теледива отписалась от певицы в соцсетях. Хотя, как известно, Майли и Пит Дэвидсон – хорошие друзья еще с детства.