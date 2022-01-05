Ким Кардашьян отомстила Майли Сайрус за флирт с ее новым бойфрендом

Представительница телесемейства не смогла стерпеть откровенного флирта Майли с ее новым возлюбленным. В свою очередь Сайрус продолжает следить за обновлениями Ким в соцсети.

41-летняя американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян серьезно разозлилась на 29-летнюю певицу Майли Сайрус, которая позволила себе флиртовать с новым бойфрендом Ким, 29-летним Питом Дэвидсоном, на съемках Saturday Night Livе накануне Нового года, сообщает Mirror. Она отписалась от нее в Instagram.

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По информации издания, Майли Сайрус и Пит Дэвидсон совместно вели телешоу, и зрители были "буквально ошеломлены электрической химией дуэта на экране".

На шоу Майли и Пит спели дуэтом, а во время исполнения хита Party in the USА у артистки лопнула бретелька на топе, и она вынуждена была прекратить выступление раньше, чем планировалось. Сайрус ушла за кулисы, откуда вернулась уже в ярко-красном жакете, заявив: "Теперь все определенно смотрят на меня".

[ + – ] Выступление Майли Сайрс на Saturday Night Livе

Певица не стеснялась показывать свое влечение к Питу, флиртуя с ним, и даже спела ему серенаду. Более того, Майли отправилась к Питу домой после съемок.

Кардашьян, которая была подписана на артистку в соцсети и даже лайкала ее посты, теперь не фигурирует в числе фолловеров певицы, хотя Сайрус по-прежнему следит за обновлениями Ким.

Канун Нового года Ким провела с семьей в Лос-Анджелесе, но встретилась с Питом, чтобы отправиться в романтическое путешествие на частном самолете на Багамы после его выступления с Майли.

Напомним, Ким Кардашьян подтвердила новый роман в ноябре. Ее почти бывший муж Канье Уэст не в восторге от этого романа. Он даже пригрозил Питу Дэвидсону, а также во всеуслышание заявил, что хочет вернуть Ким.

Чтобы быть поближе к ней, Уэст даже прикупил скромный дом по соседству с роскошным особняком Ким, заплатив за него $4,5 млн.