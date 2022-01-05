Кім Кардаш'ян помстилася Майлі Сайрус за флірт із її новим бойфрендом

Представниця телеродини не змогла стерпіти відвертого флірту Майлі з її новим коханим. Сайрус продовжує стежити за оновленнями Кім у соцмережі.

41-річна американська зірка реаліті-шоу та бізнес-леді Кім Кардашян серйозно розлютилася на 29-річну співачку Майлі Сайрус, яка дозволила собі фліртувати з новим хлопцем Кім, 29-річним Пітом Девідсоном, на зйомках Saturday Night Livе у прямому ефірі напередодні Нового року, повідомляє Mirror. Вона відписалася від неї в Instagram.

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За інформацією видання, Майлі Сайрус і Піт Девідсон спільно вели телешоу, і глядачі були "буквально приголомшені електричною хімією дуету на екрані".

На шоу Майлі та Піт заспівали дуетом, а під час виконання хіта Party in the USА в артистки лопнула бретелька на топі, і вона змушена була припинити виступ раніше, ніж планувалося. Сайрус пішла за лаштунки, звідки повернулася вже в яскраво-червоному жакеті, заявивши: "Тепер усі напевно дивляться на мене".

[ + – ] Виступ Майлі Сайрс на Saturday Night Livе

Співачка не соромилася показувати свій потяг до Піта, фліртуючи з ним, і навіть заспівала йому серенаду. Ба більше, Майлі вирушила до Піта додому після зйомок.

Кардаш'ян, яка була підписана на артистку в соцмережі та навіть лайкала її пости, тепер не фігурує серед фоловерів співачки, хоча Сайрус, як і раніше, стежить за оновленнями Кім.

Напередодні Нового року Кім провела з сім'єю в Лос-Анджелесі, але зустрілася з Пітом, щоб вирушити в романтичну подорож приватним літаком на Багами після його виступу з Майлі.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян підтвердила новий роман у листопаді. Її майже колишній чоловік Каньє Вест не в захваті від цього роману. Він навіть пригрозив Піту Девідсону, а також наголосив, що хоче повернути Кім.

Щоб бути ближче до неї, Вест навіть прикупив скромний будинок по сусідству з розкішним маєтком Кім, заплативши за нього $4,5 млн.