Майлі Сайрус продемонструвала ідеальну чорну сукню (фото)

Знаменитість рідко виходить у світ у ніжних та жіночних образах.

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29-річна американська поп-співачка Майлі Сайрус вийшла у світ у чорній сукні, на яку варто звернути увагу. Про це пише Daily Mail.

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Артистка разом зі своєю мамою Тіш Сайрус стали гостями зіркового вечора каналу NBC у Нью-Йорку.

Для вечірнього виходу у світ Майлі Сайрус обрала total-black образ, на який точно варто звернути увагу напередодні літа 2022. На артистці була мінісукня John Galliano з глибоким декольте, мереживною обробкою та тонкими бретелями. На ногах зірки були туфлі-човники та чорні колготи у сіточку.

[ + – ] Майлі Сайрус вийшла у світ в ідеальній чорній сукні

Як аксесуари вона обрала золоті сережки та кольє. А доповнили образ вечірня укладка волосся та нюдовий макіяж.

Доволі відкритий наряд Майлі Сайрус дав змогу розглянути її татуювання. Зокрема на руках знаменитості вибиті троянда та маленький меч.

Нагадаємо, батьки Майлі Сайрус після майже 30 років шлюбу вирішили розлучитися. Попри те, що Тіш та Біллі Сайрус раніше вже планували розірвати свій шлюб, ця спроба має стати остаточною.

Також Фокус стежив за скандалом навколо флірту Майлі Сайрус з новим бойфрендом Кім Кардаш'ян. Теледіва відписалася від співачки у соцмережах. Хоча, як відомо, Майлі та Піт Девідсон є хорошими друзями ще з дитинства.