Александр Роднянский снимет разоблачающий сериал про Путина и его окружение

Кинопроект станет российским "Карточным домиком".

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Продюсер и режиссер Александр Роднянский снимет сериал о президенте РФ Владимире Путине по книге бывшего главного редактора российского оппозиционного телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря "Вся кремлевская рать". Бестселлер 2015 года основан на серии интервью с людьми из ближайшего окружения Путина. Об этом сообщает издание Variety.

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В новом проекте расскажут историю о том, как скромный бывший офицер КГБ стал одним из самых влиятельных, жестоких и страшных политиков мира, а также приоткроет завесу над тем, что происходит за стенами Кремля и как думает и действует окружение Путина. В сериале планируют показать, как приход российского президента к власти и его путь на вершину привели к кровавым событиям, которые происходят в современной Украине.

"Это будет настоящая, ужасающая история о том, как человек, изменивший мир, получил возможность это сделать", — сказал Роднянский.

По словам режиссера, сериал станет российским "Карточным домиком" и поведает историю не только о внутренних играх различных кремлевских персоналий, но и о том, как менялось мышление самого Путина. Ведь в начале своей карьеры российский президент пытался добиться расположения Запада. Однако все поменялось после войны в Ираке и двух цветных революций — в Грузии и Украине, после которых Путин почувствовал, что не хочет следовать по пути свободы и демократии, и выбирает для страны, которой управляет, другую судьбу. По словам Роднянского, президент РФ шаг за шагом из года в год все больше погружался в теории заговора, а его близкое окружение, зная о его глубоких страхах и скептическом отношении к западным ценностям, пользовались этим и подвело Путина к последнему роковому решению.

Производством сериала займется студия Роднянского AR Content, которая находится в Лос-Анджелесе. Компания Fox Entertainment приобрела права на показ сериала в США.

Напомним, Александр Роднянский — четырехкратный номинант на премию Американской киноакадемии "Оскар". Его сын Александр Роднянский-младший был главным советником по экономике бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году. Сам режиссер резко осудил полномасштабную войну в Украине, которую развязала Россия, после чего покинул РФ и заявил, что планирует жить в Европе.

Фокус ранее писал о том, что Disney+ представил первый трейлер предстоящего сериала "Женщина-Халк: присяжный поверенный".