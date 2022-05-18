Олександр Роднянський зніме викривальний серіал про Путіна та його оточення

Кінопроєкт стане російським "Картковим будиночком".

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Продюсер і режисер Олександр Роднянський зніме серіал про президента РФ Володимира Путіна за книгою колишнього головного редактора російського опозиційного телеканалу "Дощ" Михайла Зиґаря "Вся кремлівська рать". Бестселер 2015 заснований на серії інтерв'ю з людьми з найближчого оточення Путіна. Про це повідомляє видання Variety.

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У новому проєкті розкажуть історію про те, як скромний колишній офіцер КДБ став одним із найвпливовіших, найжорстокіших і найстрашніших політиків світу, а також відкриє завісу над тим, що відбувається за стінами Кремля і як думає і діє оточення Путіна. В серіалі планують показати, як прихід російського президента до влади та його шлях на вершину привели до кривавих подій, що відбуваються в сучасній Україні.

"Це буде справжня, жахлива історія про те, як людина, яка змінила світ, отримала можливість це зробити", — сказав Роднянський.

За словами режисера, серіал стане російським "Картковим будиночком" і розповість історію не лише про внутрішні ігри різних кремлівських персоналій, а й про те, як змінювалося мислення самого Путіна. Адже на початку своєї кар'єри російський президент намагався домогтися прихильності Заходу. Проте все змінилося після війни в Іраку і двох кольорових революцій — у Грузії та Україні, після яких Путін відчув, що не хоче йти шляхом свободи та демократії, і вибирає для країни, якою керує, іншу долю. За словами Роднянського, президент РФ крок за кроком рік у рік все більше занурювався в теорії змови, а його близьке оточення, знаючи про його глибокі страхи й скептичне ставлення до західних цінностей, користувалися цим і підвело Путіна до останнього фатального рішення.

Виробництвом серіалу займеться студія Роднянського AR Content, що в Лос-Анджелесі. Компанія Fox Entertainment придбала права на показ серіалу у США.

Нагадаємо, Олександр Роднянський — чотириразовий номінант на премію Американської кіноакадемії "Оскар". Його син Олександр Роднянський-молодший був головним радником з економіки колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у 2019 році. Сам режисер різко засудив повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала Росія, після чого залишив РФ і заявив, що планує жити в Європі.

Фокус раніше писав про те, що Disney+ представив перший трейлер серіалу "Жінка-Галк: присяжний повірений".