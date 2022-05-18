Хит сезона. Где купить розовую панаму, как у Калуша
Розовая панама стала символом победы Украины на "Евровидении-2022".
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Одним из самых желанных головных уборов весны и лета 2022 стала розовая панама, как у солиста Kalush Orchestra Олега Псюка. Розовая панама стала символом победы Украины на "Евровидении", поэтому люди надеются, что яркий головной убор поможет одержать и другую важную для нашей страны победу.
Одним из вариантов площадки, где можно приобрести розовую панаму, есть специализированный магазин музыкальной группы из Калуша в Instagram. Цена одного головного убора – 500 грн, что относительно недорого по сравнению с другими магазинами, где продаются обычные панамы.
Можно выбрать как розовые панамы с надписью "Калуш", так и панамы, появившиеся уже после победы Украины на "Евровидении-2022" с надписью Kalush Orchestra.
Кроме розовых, магазин предлагает еще и черные панамы, однако люди все же сосредоточены именно на ярких розовых головных уборах.
Кроме магазина группы можно поискать розовые панамы и на других площадках — в интернет-магазинах или масс-маркете.
Кстати, панама сама по себе стала трендовым головным убором в 2021 году. Поэтому, выбрав розовую панаму, вы еще и будете подражать мировым трендам моды.
Напомним, после песенного конкурса в Турине участник от Великобритании вернулся домой в розовой панаме от украинских музыкантов. Сэм Райдер занял второе место на "Евровидении".
Фокус подробно писал обо всех перипетиях развития сюжета участия и победы Украины на "Евровидении-2022".