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Стиль життя Євробачення-2022

Хіт сезону. Де придбати рожеву панаму, як у Калуша

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Фото: kalush.official | Kalush Orchestra

Рожева панама стала символом перемоги України на "Євробаченні-2022".

Одним з найбажаніших головних уборів весни та літа 2022 стала рожева панама, як у соліста Kalush Orchestra Олега Псюка. Рожева панама стала символом перемоги України на "Євробаченні", то ж люди сподіваються, що яскравий головний убір допоможе здобути й іншу важливу для нашої країни перемогу.

Одним з варіантів майданчику, де можна придбати рожеву панаму, є спеціалізований магазин музичного гурту з Калуша в Instagram. Ціна одного головного убору — 500 грн, що відносно недорого порівняно з іншими магазинами, де продаються звичайні панами.

Бажані рожеві панами

Можна обрати як рожеві панами з надписом "Калуш", так і панами, які з'явилися вже після перемоги України на "Євробаченні-2022" з надписом Kalush Orchestra.

Окрім рожевих, магазин пропонує ще й чорні панами, проте люди все ж зосереджені саме на яскравих рожевих головних уборах.

Рожева панама стала символом перемоги України

Окрім магазину гурту, можна пошукати рожеві панами і на інших майданчиках — в інтернет-магазинах або масмаркеті.

Соліст Kalush Orchestra виступав як на національному відборі, так і на самому Євробаченні у Турині в рожевій панамі

До речі, панама сама по собі стала трендовим головним убором у 2021 році. Тому, обравши рожеву панаму, ви ще й наслідуватимете світові тренди моди.

Нагадаємо, після пісенного конкурсу у Турині учасник від Великобританії повернувся додому у рожевій панамі від українських музикантів. Сем Райдер посів друге місце на "Євробаченні".

Фокус детально писав про всі перипетії розвитку сюжету участі та перемоги України на "Євробаченні-2022".