Надя Дорофеева заинтриговала новым дуэтом

Знаменитость снимает клип к своей песне.

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Украинская певица Надя Дорофеева заинтриговала своих подписчиков информацией о будущем проекте. На своей Instagram-странице знаменитость поделилась кадром из будущего клипа.

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"Вскоре покажу вам что-то особенное и очень чувственное... А пока делюсь одним из кадров нашей атмосферы. Нашей, потому что это будет дуэт", — подписала артистка фото, на котором позирует на фоне серого здания в белой рубашке.

На снимке Надя обозначила фотографа, снимающего в Португалии, поэтому, скорее всего, именно там они и сделали эти кадры.

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В комментариях фолловеры Дорофеевой начали предполагать, кто может стать напарником Нади. Некоторые предположили, что это Дмитрий Монатик, с которым раньше артистка уже записывала общие дуэты.

В частности, певица Рита Дакота написала: "Надя! Вы все-таки сняли!!".

Напомним, Надя Дорофеева в начале весны 2022 объявила о разводе со своим мужем, певцом Владимиром Дантесом. Впоследствии оказалось, что пара не жила вместе уже с января 2022. Сейчас Наде приписывают новый роман с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. Тем временем Владимир Дантес перешел на украинский язык и выпустил песню "Обійми", в которой призвал людей не бояться и переходить на украинский язык, если они раньше этого еще не сделали.

Также Фокус писал о будущей песне "Чекай мене" певца Макса Барских, который планирует изменить свое сценическое имя. Релиз трека планируется 29 мая 2022.