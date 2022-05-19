Надя Дорофєєва заінтригувала новим дуетом

Знаменитість наразі знімає кліп до своєї пісні.

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Українська співачка Надя Дорофєєва заінтригувала своїх підписників інформацією про майбутній проєкт. На своїй Instagram-сторінці знаменитість поділилася кадром з майбутнього кліпу.

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"Незабаром покажу вам дещо особливе й дуже чуттєве🤍…А поки ділюся одним з кадрів нашої атмосфери. Нашої, тому що це буде дует🤫", — підписала артистка фото, на якому позує на фоні сірої будівлі у білій сорочці. На знімку Надя позначила фотографа, який знімає в Португалії, то ж, швидше за все, саме там вони і зробили ці кадри.

[ + – ] Надя Дорофєєва готує реліз нової пісні

У коментарях фоловери Дорофєєвої почали припускати, хто ж може стати напарником Наді. Дехто припустив, що це Дмитро Монатик, з яким раніше артистка вже записувала спільні дуети.

Зокрема співачка Рита Дакота написала: "Надю! Ви все-таки познімали!!".

Нагадаємо, Надя Дорофєєва на початку весни 2022 оголосила про розлучення зі свої чоловіком, співаком Володимиром Дантесом. Згодом виявилося, що пара не жила разом уже із січня 2022. Наді наразі приписують новий роман з київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Тим часом Володимир Дантес перейшов на українську мову та випустив пісню "Обійми", у якій закликав людей не боятися та переходити на українську мову, якщо вони раніше ще цього не зробили.

Також Фокус писав про майбутню пісню "Чекай мене" співака Макса Барських, який планує змінити своє сценічне ім'я. Реліз треку планується 29 травня 2022.