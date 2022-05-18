Дуров с состоянием в $15 млрд объяснил, чем отличается от обычных миллиардеров

Дуров подчеркнул, что для него гораздо большее значение имеет процесс созидания.

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37-летний программист, предприниматель, один из создателей и экс-директор "ВКонтакте", а также разработчик мессенджера Telegram Павел Дуров, состояние которого, по данным Forbеs, оценивается в $15,1 млрд, написал, в чем разница между ним и обычными миллиардерами.

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"СМИ часто называют меня миллиардером, но, в отличие от большинства миллиардеров, у меня нет самолетов, яхт, автомобилей или домов. Создание вещей всегда казалось мне более полезным занятием, чем потребление", – объяснил он в своем Telegram-канале, на который подписаны почти 670 тыс. человек.

В апреле этого года Дуров попросил издание Forbеs не называть его "российским бизнесменом". Его представитель указал, что "Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться".

Дуров не живет в РФ уже восемь лет. Недавно он получил гражданство ОАЭ и теперь, кроме Эмиратов, одновременно имеет паспорта Франции, РФ, а также государства Сент-Китс и Невис на Карибских островах.

В марте 2022-го создатель Telegram развенчал слухи о том, что мессенджер небезопасен для украинцев. Они появились из-за того, что Дуров россиянин, и были предположения, что его могли заставить сливать данные о гражданах Украины спецслужбам РФ. Однако Павел заявил, что его родня по маминой линии украинцы, и что он всегда защищал интересы пользователей и не сотрудничал с силовиками.