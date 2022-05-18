Дуров зі статками $15 млрд пояснив, чим відрізняється від звичайних мільярдерів

Дуров наголосив, що для нього набагато більше значення має процес творення.

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37-річний програміст, підприємець, один із творців і ексдиректор "ВКонтакте", а також розробник месенджера Telegram Павло Дуров, статки якого, за даними Forbеs, оцінюються в $15,1 млрд, написав, у чому різниця між ним і звичайними мільярдерами.

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"ЗМІ часто називають мене мільярдером, але, на відміну від більшості мільярдерів, у мене немає літаків, яхт, автомобілів або будинків. Створення речей завжди здавалося мені кориснішим заняттям, ніж споживання", — пояснив він у своєму Telegram-каналі, на який підписано майже 670 тис. осіб.

У квітні цього року Дуров попросив видання Forbes не називати його "російським бізнесменом". Його представник зазначив, що "Павло виїхав із Росії багато років тому та не збирається повертатися".

Дуров не живе в РФ вже вісім років. Нещодавно він отримав громадянство ОАЕ і тепер, окрім Еміратів, одночасно має паспорти Франції, РФ, а також держави Сент-Кітс і Невіс на Карибських островах.

У березні 2022-го автор Telegram розвінчав чутки про те, що месенджер небезпечний для українців. Вони з'явилися через те, що Дуров росіянин, і були припущення, що його могли змусити зливати дані про громадян України спецслужби РФ. Проте Павло заявив, що його рідня за маминою лінією українці та що він завжди захищав інтереси користувачів і не співпрацював із силовиками.