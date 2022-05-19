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Нателла Крапивина назвала Анну Asti "располневшей копией Лободы"

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Фото: Instagram natellakrapivina | Нателла Крапивина с дочерью

Артисты посетили ежегодный музыкальный фестиваль.

Российская продюсер Нателла Крапивина назвала певицу Анну Asti "располневшей копией Светланы Лободы". В своем Instagram она опубликовала фото с музыкального фестиваля "Жара", который посетила в том числе и украинская певица.

Анна Дзюба (настоящая фамилия артистки из Черкасс) строит сольную карьеру в России. После распада дуэта Artik & Asti Анна кардинально изменила имидж, перекрасившись в блондинку и сменив стиль одежды в более откровенную сторону.

Накануне певица посетила ежегодный музыкальный фестиваль "Жара", где позировала фотографам с российским певцом Филиппом Киркоровым, с которым недавно записала общую песню. Артистов сфотографировала бывшая продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина и выложила в свой Instagram с текстом:

"На секунду подумала, что это Лобода. Нет! Это украинская певица Анна Asti прекрасно вжилась в ее образ. Светлана Лобода, тебя клонировали", — отметила Крапивина.

Нателла Крапивина назвала Анну Дзюбу располневшей копией Светланы Лободы
Нателла Крапивина назвала Анну Дзюбу располневшей копией Светланы Лободы

Что касается Филиппа Киркорова, то Нателла назвала его загадочным незнакомцем.

"Слегка располневшая Светлана Лобода на фото с таинственным незнакомцем", — с иронией прокомментировала дуэт продюсер.

Анна Дзюба, проживая и строя карьеру в РФ, молчит о войне в Украине и записывает дуэты с людьми, открыто поддерживающими российскую военную агрессию на территории Украины.

Что касается Светланы Лободы, то она помогает украинским беженцам за рубежом. Певица пожертвовала полтора миллиона гривен в фонд Маши Ефросининой и всячески помогает родному Ирпеню.

Тем временем, Филипп Киркоров, несмотря на то, что Россию не допустили к "Евровидению-2022", посетил международный песенный конкурс в Турине и поддержал Грецию.

Также Фокус писал о дочери Нателлы Крапивиной Софии. Девушка, повзрослев, стала очень похожа на американскую супермодель Кендалл Дженнер.