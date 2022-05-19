Нателла Крапивина назвала Анну Asti "располневшей копией Лободы"

Артисты посетили ежегодный музыкальный фестиваль.

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Российская продюсер Нателла Крапивина назвала певицу Анну Asti "располневшей копией Светланы Лободы". В своем Instagram она опубликовала фото с музыкального фестиваля "Жара", который посетила в том числе и украинская певица.

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Анна Дзюба (настоящая фамилия артистки из Черкасс) строит сольную карьеру в России. После распада дуэта Artik & Asti Анна кардинально изменила имидж, перекрасившись в блондинку и сменив стиль одежды в более откровенную сторону.

Накануне певица посетила ежегодный музыкальный фестиваль "Жара", где позировала фотографам с российским певцом Филиппом Киркоровым, с которым недавно записала общую песню. Артистов сфотографировала бывшая продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина и выложила в свой Instagram с текстом:

"На секунду подумала, что это Лобода. Нет! Это украинская певица Анна Asti прекрасно вжилась в ее образ. Светлана Лобода, тебя клонировали", — отметила Крапивина.

[ + – ] Нателла Крапивина назвала Анну Дзюбу располневшей копией Светланы Лободы

Что касается Филиппа Киркорова, то Нателла назвала его загадочным незнакомцем.

"Слегка располневшая Светлана Лобода на фото с таинственным незнакомцем", — с иронией прокомментировала дуэт продюсер.

Анна Дзюба, проживая и строя карьеру в РФ, молчит о войне в Украине и записывает дуэты с людьми, открыто поддерживающими российскую военную агрессию на территории Украины.

Что касается Светланы Лободы, то она помогает украинским беженцам за рубежом. Певица пожертвовала полтора миллиона гривен в фонд Маши Ефросининой и всячески помогает родному Ирпеню.

Тем временем, Филипп Киркоров, несмотря на то, что Россию не допустили к "Евровидению-2022", посетил международный песенный конкурс в Турине и поддержал Грецию.

Также Фокус писал о дочери Нателлы Крапивиной Софии. Девушка, повзрослев, стала очень похожа на американскую супермодель Кендалл Дженнер.