Нателла Крапівіна назвала Анну Asti "розповнілою копією Лободи"

Артисти відвідали щорічний музичний фестиваль.

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Російська продюсерка Нателла Крапівіна назвала співачку Анну Asti "розповнілою копією Світлани Лободи". У своєму Instagram вона опублікувала фото з музичного фестивалю "Жара", який відвідала зокрема і українська співачка.

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Анна Дзюба (справжнє прізвище артистки з Черкас) наразі будує сольну кар'єру в Росії. Після розпаду дуету Artik & Asti Анна кардинально змінила імідж, перефарбувавшись у блондинку та змінивши стиль одягу у більш відверту сторону.

Напередодні співачка відвідала щорічний музичний фестиваль "Жара", де позувала фотографам з російським співаком Філіпом Кіркоровим, з яким нещодавно записала спільну пісню. Артистів сфотографувала колишня продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна та виклала у свій Instagram з текстом:

"На секунду подумала, що це Лобода. А ні! Це українська співачка Анна Asti чудово вжилася в її образ. Світлано Лобода, тебе клонували", – зазначила Крапівіна.

[ + – ] Нателла Крапівіна назвала Анну Дзюбу розповнілою копією Світлани Лободи

Щодо Філіпа Кіркорова, то Нателла назвала його таємничим незнайомцем.

"Злегка розповніла Світлана Лобода на фото з таємничим незнайомцем", — з іронією прокоментувала дует продюсерка.

Анна Дзюба, проживаючи та будуючи кар'єру в РФ, мовчить про війну в Україні та записує дуети з людьми, котрі відкрито підтримують російську військову агресію на території України.

Щодо Світлани Лободи, то вона наразі допомагає українським біженцям за кордоном. Співачка пожертвувала півтора мільйона гривень у фонд Маші Єфросініної та всіляко допомагає рідному Ірпеню.

Тим часом Філіп Кіркоров, попри те, що Росію не допустили до "Євробачення-2022", відвідав міжнародний пісенний конкурс у Турині та підтримав Грецію.

Також Фокус писав про доньку Нателли Крапівіної Софію. Дівчина, подорослішавши, стала дуже схожою на американську супермодель Кендалл Дженнер.