Нателла Крапівіна назвала Анну Asti "розповнілою копією Лободи"
Артисти відвідали щорічний музичний фестиваль.
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Російська продюсерка Нателла Крапівіна назвала співачку Анну Asti "розповнілою копією Світлани Лободи". У своєму Instagram вона опублікувала фото з музичного фестивалю "Жара", який відвідала зокрема і українська співачка.
Анна Дзюба (справжнє прізвище артистки з Черкас) наразі будує сольну кар'єру в Росії. Після розпаду дуету Artik & Asti Анна кардинально змінила імідж, перефарбувавшись у блондинку та змінивши стиль одягу у більш відверту сторону.
Напередодні співачка відвідала щорічний музичний фестиваль "Жара", де позувала фотографам з російським співаком Філіпом Кіркоровим, з яким нещодавно записала спільну пісню. Артистів сфотографувала колишня продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна та виклала у свій Instagram з текстом:
"На секунду подумала, що це Лобода. А ні! Це українська співачка Анна Asti чудово вжилася в її образ. Світлано Лобода, тебе клонували", – зазначила Крапівіна.
Щодо Філіпа Кіркорова, то Нателла назвала його таємничим незнайомцем.
"Злегка розповніла Світлана Лобода на фото з таємничим незнайомцем", — з іронією прокоментувала дует продюсерка.
Анна Дзюба, проживаючи та будуючи кар'єру в РФ, мовчить про війну в Україні та записує дуети з людьми, котрі відкрито підтримують російську військову агресію на території України.
Щодо Світлани Лободи, то вона наразі допомагає українським біженцям за кордоном. Співачка пожертвувала півтора мільйона гривень у фонд Маші Єфросініної та всіляко допомагає рідному Ірпеню.
Тим часом Філіп Кіркоров, попри те, що Росію не допустили до "Євробачення-2022", відвідав міжнародний пісенний конкурс у Турині та підтримав Грецію.
Також Фокус писав про доньку Нателли Крапівіної Софію. Дівчина, подорослішавши, стала дуже схожою на американську супермодель Кендалл Дженнер.