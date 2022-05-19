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Нателла Крапівіна назвала Анну Asti "розповнілою копією Лободи"

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Фото: Instagram natellakrapivina | Нателла Крапівіна з донькою

Артисти відвідали щорічний музичний фестиваль.

Російська продюсерка Нателла Крапівіна назвала співачку Анну Asti "розповнілою копією Світлани Лободи". У своєму Instagram вона опублікувала фото з музичного фестивалю "Жара", який відвідала зокрема і українська співачка.

Анна Дзюба (справжнє прізвище артистки з Черкас) наразі будує сольну кар'єру в Росії. Після розпаду дуету Artik & Asti Анна кардинально змінила імідж, перефарбувавшись у блондинку та змінивши стиль одягу у більш відверту сторону.

Напередодні співачка відвідала щорічний музичний фестиваль "Жара", де позувала фотографам з російським співаком Філіпом Кіркоровим, з яким нещодавно записала спільну пісню. Артистів сфотографувала колишня продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна та виклала у свій Instagram з текстом:

"На секунду подумала, що це Лобода. А ні! Це українська співачка Анна Asti чудово вжилася в її образ. Світлано Лобода, тебе клонували", – зазначила Крапівіна.

Нателла Крапівіна назвала Анну Дзюбу розповнілою копією Світлани Лободи
Нателла Крапівіна назвала Анну Дзюбу розповнілою копією Світлани Лободи

Щодо Філіпа Кіркорова, то Нателла назвала його таємничим незнайомцем.

"Злегка розповніла Світлана Лобода на фото з таємничим незнайомцем", — з іронією прокоментувала дует продюсерка.

Анна Дзюба, проживаючи та будуючи кар'єру в РФ, мовчить про війну в Україні та записує дуети з людьми, котрі відкрито підтримують російську військову агресію на території України.

Щодо Світлани Лободи, то вона наразі допомагає українським біженцям за кордоном. Співачка пожертвувала півтора мільйона гривень у фонд Маші Єфросініної та всіляко допомагає рідному Ірпеню.

Тим часом Філіп Кіркоров, попри те, що Росію не допустили до "Євробачення-2022", відвідав міжнародний пісенний конкурс у Турині та підтримав Грецію.

Також Фокус писав про доньку Нателли Крапівіної Софію. Дівчина, подорослішавши, стала дуже схожою на американську супермодель Кендалл Дженнер.