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Волосы мешают в бою: Тимошенко объяснила, почему вернулась к прежней прическе

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Юлия Тимошенко, прическа, коса Тимошенко
Юлия Тимошенко вернулась к привычной прическе

Политик также утверждает, что побывала во многих горячих точках Украины.

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в интервью газете Rzeczpospolita объяснила, почему после российского вторжения вернулась к своей знаменитой прическе: уложенной вокруг головы косе.

"Потому что распущенные волосы мешают в бою", — сказала она.

Отвечая на вопрос, что лидер одной из основных политических сил делает в Польше во время войны, Тимошенко заверила, что впервые после 24 февраля выехала из Украины, чтобы организовать помощь раненым солдатам и переселенцам. До этого она была в Киеве и "во многих горячих точках нашей страны".

Юлия Тимошенко, прическа, коса Тимошенко
Так Юлия Тимошенко выглядела в ноябре 2020 года

В последнее время лидер "Батькивщины" довольно часто меняет прически. От привычной косы она отказалась в ноябре 2020 года. На публике политик появилась с челкой, а волосы собрала на затылке.

В феврале 2021-го Тимошенко пришла в Верховную Раду с необычной прической, которую называют "рыбьей косой".

26 апреля 2021 года 60-летняя лидер "Батькивщины" появилась в парламенте с новой прической, собрав волосы в пучок.

В качестве действующего политика она напомнила о себе в мае, когда подала в парламент законопроект о запрете операций с рублем.