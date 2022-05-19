Волосся заважає в бою: Тимошенко пояснила, чому повернулася до колишньої зачіски

Політик також стверджує, що побувала в багатьох гарячих точках України.

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Глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в інтерв'ю газеті Rzeczpospolita пояснила, чому після російського вторгнення повернулася до своєї знаменитої зачіски: укладеної довкола голови коси.

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"Бо розпущене волосся заважає в бою", — сказала вона.

Відповідаючи на запитання, що лідер однієї з основних політичних сил робить у Польщі під час війни, Тимошенко запевнила, що вперше після 24 лютого виїхала з України, щоб організувати допомогу пораненим солдатам та переселенцям. До цього вона була в Києві та "в багатьох гарячих точках нашої країни".

[ + – ] Такий вигляд Юлія Тимошенко мала в листопаді 2020 року

Останнім часом лідер "Батьківщини" досить часто міняє зачіски. Від звичної коси вона відмовилася в листопаді 2020 року. На публіці політик з'явилася із чубчиком, а волосся зібрала на потилиці.

У лютому 2021-го Тимошенко прийшла до Верховної Ради з незвичайною зачіскою, яку називають "риб'ячою косою".

26 квітня 2021 року 60-річна лідерка "Батьківщини" з'явилася в парламенті з новою зачіскою, зібравши волосся в пучок.

Як чинний політик вона нагадала про себе в травні, коли подала до парламенту законопроєкт про заборону операцій з рублем.