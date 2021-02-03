Тимошенко прийшла до Ради з новою косою

Політикиня не втомлюється змінювати зачіски.

Лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка України Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради з незвичайною косою.

Кадр із парламенту оприлюднив у Facebook фотограф Ян Доброносов. На знімку Юлія Тимошенко в червоному піджаку, на її голові зачіска, яку називають "риб'ячою косою".

"Деталі", — коротко підписав публікацію фотограф.

[ + – ] Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради з новою косою

У коментарях українці по-різному оцінили чергове перевтілення Тимошенко. Деяким новий образ політикині сподобався, інші, навпаки, жартують над народною депутаткою.

"Дівка — на виданні? Гарна коса! Що з нею коїться? Може в модельний бізнес би пішла? Кхалісі українського випуску... Закохалася напевно. Це ж не Юля)) знову Голос?))) Скороход", — пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко знову змінила імідж. Вона прийшла на засідання Погоджувальної ради Верховної Ради з новою зачіскою. Крім того, уперше за довгий час Тимошенко була без окулярів.

Нагадаємо, 27 листопада 2020 року Юлії Тимошенко виповнилося 60 років.

А в грудні Фокус повідомляв, що політикиня знову стала бабусею — її дочка Євгенія народила сина. У Євгенії Тимошенко вже є 4-річна дочка і 1-річний син.