Тимошенко пришла в Раду с новой косой
Политик не устает менять прически.
Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду с необычной косой.
Кадр из парламента обнародовал в Facebook фотограф Ян Доброносов. На снимке Юлия Тимошенко в красном пиджаке, на ее голове прическа, которую называют "рыбьей косой".
"Детали", – коротко подписал публикацию фотограф.
В комментариях украинцы по-разному оценили очередное перевоплощение Тимошенко. Некоторым новый образ политика понравился, другие, наоборот, подшучивают над народным депутатом.
"Дівка — на виданні? Гарна коса! Що з нею коїться? Може в модельний бізнес би пішла? Кхалісі українського випуску… Влюбилась наверно. Це ж не Юля)) знову Голос?))) Скороход", – пишут люди.
Ранее мы сообщали, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова сменила имидж. Она пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады с новой прической. Кроме того, впервые за долгое время Тимошенко была без очков.
Напомним, 27 ноября 2020 года Юлии Тимошенко исполнилось 60 лет.
А в декабре Фокус сообщал, что политик снова стала бабушкой – ее дочь Евгения родила сына. У Евгении Тимошенко уже есть 4-летняя дочь и 1-летний сын.