Тимошенко пришла в Раду с новой косой

Политик не устает менять прически.

Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду с необычной косой.

Кадр из парламента обнародовал в Facebook фотограф Ян Доброносов. На снимке Юлия Тимошенко в красном пиджаке, на ее голове прическа, которую называют "рыбьей косой".

"Детали", – коротко подписал публикацию фотограф.

[ + – ] Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду с новой косой

В комментариях украинцы по-разному оценили очередное перевоплощение Тимошенко. Некоторым новый образ политика понравился, другие, наоборот, подшучивают над народным депутатом.

"Дівка — на виданні? Гарна коса! Що з нею коїться? Може в модельний бізнес би пішла? Кхалісі українського випуску… Влюбилась наверно. Це ж не Юля)) знову Голос?))) Скороход", – пишут люди.

Ранее мы сообщали, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова сменила имидж. Она пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады с новой прической. Кроме того, впервые за долгое время Тимошенко была без очков.

Напомним, 27 ноября 2020 года Юлии Тимошенко исполнилось 60 лет.

А в декабре Фокус сообщал, что политик снова стала бабушкой – ее дочь Евгения родила сына. У Евгении Тимошенко уже есть 4-летняя дочь и 1-летний сын.