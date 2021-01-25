Украина
Тимошенко появилась в Раде в новом образе
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Политик изменила имидж и работала без очков.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова сменила имидж. Она пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады с новой прической.
Кроме того, впервые за долгое время Тимошенко была без очков.
На заседании Тимошенко говорила о тарифах. Сказала, что в Украине нет рынка газа, поэтому Правительство не имеет права манипулировать тарифами для населения.
27 ноября Юлии Тимошенко исполнилось 60 лет.
А в декабре стало известно, что политик снова стала бабушкой – ее дочь Евгения родила сына. У Евгении Тимошенко уже есть 4-летняя дочь и 1-летний сын.