Тимошенко появилась в Раде в новом образе

Политик изменила имидж и работала без очков.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова сменила имидж. Она пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады с новой прической.

Кроме того, впервые за долгое время Тимошенко была без очков.

На заседании Тимошенко говорила о тарифах. Сказала, что в Украине нет рынка газа, поэтому Правительство не имеет права манипулировать тарифами для населения.

27 ноября Юлии Тимошенко исполнилось 60 лет.

А в декабре стало известно, что политик снова стала бабушкой – ее дочь Евгения родила сына. У Евгении Тимошенко уже есть 4-летняя дочь и 1-летний сын.