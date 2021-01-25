Тимошенко з'явилася в Раді в новому образі

Політикиня змінила імідж і працювала без окулярів.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко знову змінила імідж. Вона прийшла на засідання Погоджувальної ради Верховної Ради з новою зачіскою.

До того ж, уперше за довгий час Тимошенко була без окулярів.

На засіданні Тимошенко говорила про тарифи. Сказала, що в Україні немає ринку газу, тому Уряд не має права маніпулювати тарифами для населення.

27 листопада Юлії Тимошенко виповнилося 60 років.

А в грудні стало відомо, що політикиня знову стала бабусею — її дочка Євгенія народила сина. У Євгенії Тимошенко вже є 4-річна дочка й 1-річний син.