Заборона обігу рубля в Україні: Раді пропонують обмежити використання валюти РФ

Загалом у парламенті зареєстрували три законопроєкти про заборону операцій із рублем. В одному з них сказано, що винятком може стати процес підрахунку суми репарацій РФ на користь України.

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Парламентарі пропонують заборонити обіг російського рубля на території України та використання цієї валюти для транскордонних переказів. Три відповідні законопроєкти було зареєстровано у Верховній Раді 2 травня, свідчить інформація, розміщена на сайті.

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Зокрема, законопроєкт №7334 пропонує на період дії воєнного стану:

заборонити будь-яке використання російського рубля в межах України та для транскордонних переказів і переміщень; примусово депонувати (заблокувати операції) активи, виражені в російських рублях, до кінця дії воєнного стану без нарахування будь-яких відсотків, комісій тощо. Депонування не зупиняє право власності на такі активи, але тимчасово обмежує його; вивести з цивільного обігу активи, виражені в російських рублях, що належать за правом власності резидентам РФ або резидентам України, які під контролем резидентів РФ; на запит Кабінету Міністрів надати право НБУ поширювати зазначені обмеження на валюти інших країн, що сприяють агресії РФ проти України, зокрема, Білорусі; заборонити допуск до торгів фінансовими інструментами (наприклад, фондового, грошового та товарного ринків), вираженими (номінованими) в російських рублях; заборонити встановлення обмінного курсу (крос-курсу) російського рубля, крім випадків встановлення суми репарацій РФ на користь України; внести відповідні зміни до "Про валюту та валютні операції", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та Цивільного кодексу України; криміналізувати незаконні дії з дедепонованими чи виведеними з громадянського обігу російськими рублями.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що використання рубля під час війни РФ проти України "таке саме абсурдне, як, наприклад, використання країнами антигітлерівської коаліції рейхсмарок протягом ІІ світової війни". Крім цього, в документі йдеться про намір РФ ввести рубль як платіжний засіб на тимчасово окупованих під час повномасштабного вторгнення територіях, що підриватиме національну безпеку України.

У свою чергу законопроєкт №7335 пропонує:

визначити порядок вилучення й утилізації іноземної валюти (платіжних документів), виведених згідно із законодавством з цивільного обігу в разі їх транскордонних переміщень через митний кордон України; встановити особливий порядок проведення процесуальних дій за такого вилучення, а також порядок їх оскарження.

Щодо третього законопроєкту №7336, то він пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення частиною четвертою щодо введення суворих санкцій за порушення порядку поводження з валютою, депонованою або виведеною з цивільного обороту.

Ініціаторами законопроєкту стали лідерка "Батьківщини", нардепка Юлія Тимошенко, а також її колеги з фракції.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Енергодарі росіяни вже вводять в обіг рублі. Ними вже можна розрахуватися в магазинах міста.

Також ми писали, що агресор заявив про перехід на рублі й у Херсоні.