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Заборона обігу рубля в Україні: Раді пропонують обмежити використання валюти РФ

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Фото: Flickr | Російський рубль можуть заборонити в Україні

Загалом у парламенті зареєстрували три законопроєкти про заборону операцій із рублем. В одному з них сказано, що винятком може стати процес підрахунку суми репарацій РФ на користь України.

Парламентарі пропонують заборонити обіг російського рубля на території України та використання цієї валюти для транскордонних переказів. Три відповідні законопроєкти було зареєстровано у Верховній Раді 2 травня, свідчить інформація, розміщена на сайті.

Зокрема, законопроєкт №7334 пропонує на період дії воєнного стану:

  1. заборонити будь-яке використання російського рубля в межах України та для транскордонних переказів і переміщень;
  2. примусово депонувати (заблокувати операції) активи, виражені в російських рублях, до кінця дії воєнного стану без нарахування будь-яких відсотків, комісій тощо. Депонування не зупиняє право власності на такі активи, але тимчасово обмежує його;
  3. вивести з цивільного обігу активи, виражені в російських рублях, що належать за правом власності резидентам РФ або резидентам України, які під контролем резидентів РФ;
  4. на запит Кабінету Міністрів надати право НБУ поширювати зазначені обмеження на валюти інших країн, що сприяють агресії РФ проти України, зокрема, Білорусі;
  5. заборонити допуск до торгів фінансовими інструментами (наприклад, фондового, грошового та товарного ринків), вираженими (номінованими) в російських рублях;
  6. заборонити встановлення обмінного курсу (крос-курсу) російського рубля, крім випадків встановлення суми репарацій РФ на користь України;
  7. внести відповідні зміни до "Про валюту та валютні операції", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та Цивільного кодексу України;
  8. криміналізувати незаконні дії з дедепонованими чи виведеними з громадянського обігу російськими рублями.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що використання рубля під час війни РФ проти України "таке саме абсурдне, як, наприклад, використання країнами антигітлерівської коаліції рейхсмарок протягом ІІ світової війни". Крім цього, в документі йдеться про намір РФ ввести рубль як платіжний засіб на тимчасово окупованих під час повномасштабного вторгнення територіях, що підриватиме національну безпеку України.

У свою чергу законопроєкт №7335 пропонує:

  1. визначити порядок вилучення й утилізації іноземної валюти (платіжних документів), виведених згідно із законодавством з цивільного обігу в разі їх транскордонних переміщень через митний кордон України;
  2. встановити особливий порядок проведення процесуальних дій за такого вилучення, а також порядок їх оскарження.

Щодо третього законопроєкту №7336, то він пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення частиною четвертою щодо введення суворих санкцій за порушення порядку поводження з валютою, депонованою або виведеною з цивільного обороту.

Ініціаторами законопроєкту стали лідерка "Батьківщини", нардепка Юлія Тимошенко, а також її колеги з фракції.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Енергодарі росіяни вже вводять в обіг рублі. Ними вже можна розрахуватися в магазинах міста.

Також ми писали, що агресор заявив про перехід на рублі й у Херсоні.