Запрет оборота рубля в Украине: Раде предлагают ограничить использование валюты РФ
Всего в парламенте зарегистрировали три законопроекта о запрете операций с рублем. В одном из них говорится, что исключением может стать процесс подсчета суммы репараций РФ в пользу Украины.
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Парламентарии предлагают запретить оборот российского рубля на территории Украины и использование этой валюты трансграничных переводов. Три соответствующих законопроекта были зарегистрированы в Верховной Раде 2 мая, свидетельствует информация, размещенная на сайте.
В частности, законопроект №7334 предлагает на период действия военного положения:
- запретить любое использование российского рубля в пределах Украины и для трансграничных переводов и перемещений;
- принудительно депонировать (заблокировать операции) активы, выраженные в российских рублях, до конца действия военного положения без начисления каких-либо процентов, комиссий и т.д. Депонирование не останавливает право собственности на такие активы, но временно ограничивает его;
- вывести из гражданского оборота активы, выраженные в российских рублях, принадлежащих на праве собственности резидентам РФ или резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов РФ.
- по запросу Кабинета министров предоставить право НБУ распространять указанные ограничения на валюты других стран, способствующих агрессии РФ против Украины, в частности, Беларуси;
- запретить допуск к торгам финансовыми инструментами (например, фондового, денежного и товарного рынков), выраженными (номинированными) в российских рублях
- запретить установление обменного курса (кросс-курса) российского рубля, за исключением случаев установления суммы репараций РФ в пользу Украины;
- внести соответствующие изменения в "О валюте и валютных операциях" "О платежных системах и переводе средств в Украине", "О рынках капитала и организованных товарных рынках" и Гражданского кодекса Украины;
- криминализировать незаконные деяния с задепонированными либо выведенными из гражданского оборота российскими рублями.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что использование рубля во время войны РФ против Украины "так же абсурдно, как, например, использование странами антигитлеровской коалиции рейхсмарок в течение II Мировой войны". Помимо этого в документе говорится о намерении РФ ввести рубль как платежное средство на временно оккупированных в ходе полномасштабного вторжения территориях, что будет подрывать национальную безопасность Украины.
В свою очередь законопроект №7335 предлагает:
- определить порядок изъятия и утилизации иностранной валюты (платежных документов), выведенных согласно законодательству гражданского оборота в случае их трансграничных перемещений через таможенную границу Украины;
- установить особый порядок проведения процессуальных действий при таком изъятии, а также порядок их обжалования.
Что касается третьего законопроекта, №7336, то им предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях частью четвертой касательно введения строгих санкций за нарушение порядка обращения с валютой, депонированной или выведенной из гражданского оборота.
Инициаторами законопроекта стали лидер "Батькивщины", нардеп Юлия Тимошенко, а также ее коллеги по фракции.
Напомним, во временно оккупированном Энергодаре россияне уже вводят в оборот рубли. Ими уже можно рассчитаться в магазинах города.
Также мы писали, что агрессор заявил о переходе на рубли и в Херсоне.