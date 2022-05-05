Запрет оборота рубля в Украине: Раде предлагают ограничить использование валюты РФ

Всего в парламенте зарегистрировали три законопроекта о запрете операций с рублем. В одном из них говорится, что исключением может стать процесс подсчета суммы репараций РФ в пользу Украины.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Парламентарии предлагают запретить оборот российского рубля на территории Украины и использование этой валюты трансграничных переводов. Три соответствующих законопроекта были зарегистрированы в Верховной Раде 2 мая, свидетельствует информация, размещенная на сайте.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

В частности, законопроект №7334 предлагает на период действия военного положения:

запретить любое использование российского рубля в пределах Украины и для трансграничных переводов и перемещений; принудительно депонировать (заблокировать операции) активы, выраженные в российских рублях, до конца действия военного положения без начисления каких-либо процентов, комиссий и т.д. Депонирование не останавливает право собственности на такие активы, но временно ограничивает его; вывести из гражданского оборота активы, выраженные в российских рублях, принадлежащих на праве собственности резидентам РФ или резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов РФ. по запросу Кабинета министров предоставить право НБУ распространять указанные ограничения на валюты других стран, способствующих агрессии РФ против Украины, в частности, Беларуси; запретить допуск к торгам финансовыми инструментами (например, фондового, денежного и товарного рынков), выраженными (номинированными) в российских рублях запретить установление обменного курса (кросс-курса) российского рубля, за исключением случаев установления суммы репараций РФ в пользу Украины; внести соответствующие изменения в "О валюте и валютных операциях" "О платежных системах и переводе средств в Украине", "О рынках капитала и организованных товарных рынках" и Гражданского кодекса Украины; криминализировать незаконные деяния с задепонированными либо выведенными из гражданского оборота российскими рублями.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что использование рубля во время войны РФ против Украины "так же абсурдно, как, например, использование странами антигитлеровской коалиции рейхсмарок в течение II Мировой войны". Помимо этого в документе говорится о намерении РФ ввести рубль как платежное средство на временно оккупированных в ходе полномасштабного вторжения территориях, что будет подрывать национальную безопасность Украины.

В свою очередь законопроект №7335 предлагает:

определить порядок изъятия и утилизации иностранной валюты (платежных документов), выведенных согласно законодательству гражданского оборота в случае их трансграничных перемещений через таможенную границу Украины; установить особый порядок проведения процессуальных действий при таком изъятии, а также порядок их обжалования.

Что касается третьего законопроекта, №7336, то им предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях частью четвертой касательно введения строгих санкций за нарушение порядка обращения с валютой, депонированной или выведенной из гражданского оборота.

Инициаторами законопроекта стали лидер "Батькивщины", нардеп Юлия Тимошенко, а также ее коллеги по фракции.

Напомним, во временно оккупированном Энергодаре россияне уже вводят в оборот рубли. Ими уже можно рассчитаться в магазинах города.

Также мы писали, что агрессор заявил о переходе на рубли и в Херсоне.