Бруклин Бекхэм поделился редким снимком с Николой Пельц из Лондона (фото)

Сразу после свадьбы пара переехала жить в США.

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Первый сын супругов Бекхэмов Бруклин посетил Лондон со своей женой Николой Пельтц и поделился редким семейным снимком на своей Instagram-странице с почти 14 млн подписчиков.

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Молодые супруги посетили столицу Великобритании в честь дня рождения одного из близких родственников Бруклина. Сын футболиста Дэвида Бекхэма поделился семейной фотографией в своих Instagram Stories, где он и Никола вместе с членами семьи отмечали знаменательное событие.

На фото собрались дедушка и бабушки Бруклина. И, судя по всему, день рождения был у отца Дэвида Бекхэма, дедушки Бруклина.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц посетили Лондон

Бруклин был одет в черный джемпер, а Никола выбрала для празднования черный топ и красные брюки.

В подписи к семейному снимку Бруклин написал: "С днем рождения, папа хх, я так сильно тебя люблю, лучших дней".

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц женаты около месяца

Старший сын Бекхэмов и дочь американского миллиардера поженились в апреле 2022 после двух лет ожиданий церемонии. Они сразу после свадьбы переехали в США, откуда родом невестка Виктории Бекхэм. Молодые супруги даже не посетили день рождения мамы и папы Бруклина. Ведь весной 2022 Виктории Бекхэм исполнилось 48 лет, а футболисту Дэвиду Бекхэму — 47.

23-летний Бруклин взял двойную фамилию, добавив к своей знаменитой фамилии частицу Пельтц. То же сделала и Никола. Поэтому в Сети ходили слухи, будто Виктория Бекхэм была против свадьбы старшего сына, нарушившего традицию, когда жена берет фамилию своего мужа.

Напомним, молодые супруги Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц накануне выехали за продуктами на роскошном винтажном кабриолете за полмиллиона долларов. Авто подарил молодоженам отец жениха на их свадьбу.

Также Фокус писал о стильном выходе супругов Бекхэм-Пельтц. Бруклин и Никола вышли в свет в парных образах, которые были трендовыми в 90-е годы.