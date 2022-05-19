Бруклін Бекхем поділився рідкісним сімейним знімком з Лондона (фото)

Одразу після весілля пара переїхала жити до США.

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Перший син зіркового подружжя Бекхемів Бруклін відвідав Лондон зі своєю дружиною Ніколою Пельтц та поділився рідкісним сімейним знімком на своїй Instagram-сторінці з майже 14 млн підписників.

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Молоде подружжя відвідало столицю Великобританії в честь дня народження одного з близьких родичів Брукліна. Син футболіста Девіда Бекхема поділився сімейною фотографією у своїх Instagram Stories, на якій він та Нікола разом із друзями та членами сім’ї відзначали знаменну подію.

На фото зібралися дідусь та бабусі Брукліна. І, судячи з усього, день народження було у батька Девіда Бекхема, дідуся Брукліна.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц відвідали Лондон

Бруклін був одягнутий у чорний джемпер, а Нікола обрала для святкування чорний топ та червоні штани.

У підписі до сімейного знімку Бруклін написав: "З днем народження, тато хх, я так сильно тебе люблю, найкращих днів".

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружені близько місяця

Старший син Бекхемів та донька американського мільярдера одружилися у квітні 2022 після двох років очікувань церемонії. Вони одразу після весілля переїхали до США, звідки родом невістка Вікторії Бекхем. Молоде подружжя навіть не відвідало дня народження мами та тата Брукліна. Адже навесні 2022 Вікторії Бекхем виповнилося 48 років, а футболісту Девіду Бекхему — 47.

23-річний Бруклін взяв подвійне прізвище, додавши до свого знаменитого прізвища частинку Пельтц. Те ж саме зробила і Нікола. Через це в мережі ходили чутки, начебто Вікторія Бекхем була проти весілля старшого сина, який порушив традицію, коли жінка бере прізвище свого чоловіка.

Нагадаємо, молоде подружжя Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц напередодні виїхало за продуктами на розкішному вінтажному кабріолеті за пів мільйона доларів. Авто подарував молодятам батько нареченого на їхнє весілля.

Також Фокус писав про стильний вихід подружжя Бекхем-Пельтц. Бруклін та Нікола вийшли у світ у парних образах, які були трендовими у 90-і роки.