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Украинский дизайнер Вита Кин создала капсульную коллекцию для Gucci

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Gucci, Вита Кин
Фото: Gucci Official | Перевыпущенная винтажная сумка Gucci Blondie, которая представлена в капсульной коллекции, уже в продаже.

Вышиванки от бренда Vita Kin знают во всем мире.

Украинский дизайнер Вита Кин, прославившаяся благодаря своему бренду вишиванок Vita Kin, создала капсульную коллекцию вещей для итальянского модного дома Gucci. Об этом дизайнер рассказала у себя в Instagram.

"Разрешите представить: перевыпущенную сумку Gucci Blondie и капсульную коллекцию Vita Kin", — написала дизайнер. Вита Кин сообщила, что создала коллекцию в коллаборации с Gucci Vault — платформой итальянского Модного дома, которая занимается винтажными и архивными моделями Gucci.

В коллекции будут представлены платья с вышитыми и вытканными национальными орнаментами и узорами.

Напомним, Вита Кин — украинский дизайнер. Она создает одежду с национальными мотивами, возрождая традиционные украинские техники. Вита Кин много лет исследовала национальные рисунки, орнаменты, традиции украинцев и затем воплотила их в своих изделиях. Платья от Виты Кин носят знаменитости с мировыми именами. Среди них Деми Мур, Дита фон Тиз, Флоренс Уэлс. А также одежду от украинского дизайнера любят Елена Зеленская и Марина Порошенко.

В 2015 году издание The Wall Street Journal назвало вышиванки от Виты Кин самой популярной летней одеждой.

Фокус ранее писал, что знаменитости с мировым именем нередко выбирают для выхода в свет одежду от украинских дизайнеров. Так, например, мама Илона Маска, 74-летняя модель Мэй Маск, появилась на вечеринке в центре Манхеттена в белом платье-миди с воланами на рукавах от украинского дизайнера Дарьи Донец из новой коллекции осень-зима 2022-23.

Также Фокус рассказывал о том, что певица Адель в феврале выбрала для церемонии вручения премий Brit Awards 2022 короткое бархатное платье-жакет со спущенной линией плеч и объемными рукавами от украинского бренда Marianna Senchina. Это стало большой неожиданностью для дизайнера. Певица до этого уже выходила в свет в платье от бренда Marianna Senchina, однако украинский дизайнер не ожидала, что знаменитость выберет его для такого важного мероприятия.