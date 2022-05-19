Украинский дизайнер Вита Кин создала капсульную коллекцию для Gucci

Вышиванки от бренда Vita Kin знают во всем мире.

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Украинский дизайнер Вита Кин, прославившаяся благодаря своему бренду вишиванок Vita Kin, создала капсульную коллекцию вещей для итальянского модного дома Gucci. Об этом дизайнер рассказала у себя в Instagram.

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"Разрешите представить: перевыпущенную сумку Gucci Blondie и капсульную коллекцию Vita Kin", — написала дизайнер. Вита Кин сообщила, что создала коллекцию в коллаборации с Gucci Vault — платформой итальянского Модного дома, которая занимается винтажными и архивными моделями Gucci.

В коллекции будут представлены платья с вышитыми и вытканными национальными орнаментами и узорами.

Напомним, Вита Кин — украинский дизайнер. Она создает одежду с национальными мотивами, возрождая традиционные украинские техники. Вита Кин много лет исследовала национальные рисунки, орнаменты, традиции украинцев и затем воплотила их в своих изделиях. Платья от Виты Кин носят знаменитости с мировыми именами. Среди них Деми Мур, Дита фон Тиз, Флоренс Уэлс. А также одежду от украинского дизайнера любят Елена Зеленская и Марина Порошенко.

В 2015 году издание The Wall Street Journal назвало вышиванки от Виты Кин самой популярной летней одеждой.

Фокус ранее писал, что знаменитости с мировым именем нередко выбирают для выхода в свет одежду от украинских дизайнеров. Так, например, мама Илона Маска, 74-летняя модель Мэй Маск, появилась на вечеринке в центре Манхеттена в белом платье-миди с воланами на рукавах от украинского дизайнера Дарьи Донец из новой коллекции осень-зима 2022-23.

Также Фокус рассказывал о том, что певица Адель в феврале выбрала для церемонии вручения премий Brit Awards 2022 короткое бархатное платье-жакет со спущенной линией плеч и объемными рукавами от украинского бренда Marianna Senchina. Это стало большой неожиданностью для дизайнера. Певица до этого уже выходила в свет в платье от бренда Marianna Senchina, однако украинский дизайнер не ожидала, что знаменитость выберет его для такого важного мероприятия.