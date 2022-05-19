Українська дизайнерка Віта Кін створила капсульну колекцію для Gucci

Вишиванки від бренду Vita Kin знають у всьому світі.

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Українська дизайнерка Віта Кін, яка прославилася завдяки своєму бренду вишиванок Vita Kin, створила капсульну колекцію речей для модного італійського будинку Gucci. Про це дизайнерка розповіла в себе в Instagram.

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"Дозвольте уявити: перевипущену сумку Gucci Blondie та капсульну колекцію Vita Kin", — написала дизайнерка. Віта Кін повідомила, що створила колекцію в колаборації з Gucci Vault — платформою італійського Модного дому, що займається вінтажними й архівними моделями Gucci.

У колекції будуть представлені сукні з вишитими та витканими національними орнаментами та візерунками.

Нагадаємо, Віта Кін — українська дизайнерка. Вона створює одяг із національними мотивами, відроджуючи традиційні українські техніки. Віта Кін багато років досліджувала національні малюнки, орнаменти, традиції українців, а потім втілила їх у своїх виробах. Сукні від Віти Кін носять знаменитості зі світовими іменами. Серед них Демі Мур, Діта фон Тіз, Флоренс Велш. А також одяг від української дизайнерки люблять Олена Зеленська та Марина Порошенко.

У 2015 році видання The Wall Street Journal назвало вишиванки від Віти Кін найпопулярнішим літнім одягом.

Фокус раніше писав, що знаменитості зі світовим ім'ям нерідко обирають для виходу світ одяг від українських дизайнерів. Так, наприклад, мама Ілона Маска, 74-річна модель Мей Маск, з'явилася на вечірці в центрі Манхеттена в білій сукні-міді з воланами на рукавах від української дизайнерки Дарії Донець із нової колекції осінь-зима 2022-23.

Також Фокус розповідав про те, що співачка Адель у лютому обрала для церемонії вручення премій Brit Awards 2022 коротку оксамитову сукню-жакет зі спущеною лінією плечей і об'ємними рукавами від українського бренду Marianna Senchina. Це стало великою несподіванкою для дизайнерки. Співачка до цього вже виходила в сукні від бренду Marianna Senchina, проте українська дизайнерка не очікувала, що знаменитість обере її для такого важливого заходу.