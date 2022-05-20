Жена больного Брюса Уиллиса пожаловалась на проблемы со своим здоровьем

Женщина вовремя спохватилась и решила исправить ситуацию.

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43-летняя жена американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис впервые призналась в том, что диагностированная у супруга афазия ударила и по ней. Об этом она рассказала в интервью The Bump.

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Женщина призналась, что ее психическое здоровье пошатнулось после того, как врачи поставили ее 67-летнему мужу неутешительный диагноз, о котором мир узнал в позапрошлом месяце. Она заботится о Брюсе и о детях, однако с каждым днем "сдает" сама.

"Я ставлю потребности своей семьи выше своих собственных, что, как я обнаружила, не делает меня героем. Такое количество заботы обо всех в моей семье сказалось на моем психическом здоровье и общем состоянии здоровья, и это не помогло никому из нас", – заявила она.

Эмма, родившая Уиллису двух дочерей, Мейбл (10 лет) и Эвелин (8 лет), решила исправить сложившуюся ситуацию, став больше времени уделять себе.

"Кто-то недавно сказал мне, что, когда ты чрезмерно заботишься о ком-то, в конечном итоге ты недостаточно заботишься о себе. Это остановило меня в моих мыслях и действительно нашло отклик во мне. Я не очень заботилась о себе, но я знаю, что у меня есть некоторые основные базовые потребности, которые являются обязательными, например, в первую очередь физические упражнения. Думаю, важно найти ту одну вещь, которая заставляет чувствовать себя хорошо, и отталкиваться от нее", – пояснила женщина.

Эмма Хеминг, бывшая жена Брюса Деми Мур, а также трое его взрослых дочерей от первого брака во всеуслышание заявили о болезни актера шесть недель назад. В их обращении говорилось, что Уиллис "испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно у него диагностировали афазию, которая влияет на его когнитивные способности".

"В результате этого и с большим вниманием Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семья и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Живите", и вместе мы планируем сделать именно это", – говорилось в публикации.

Напомним, папарацци узнали, чем занимается актер после окончания карьеры.