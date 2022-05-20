Дружина хворого Брюса Вілліса поскаржилася на проблеми зі своїм здоров'ям

Жінка вчасно схаменулась і вирішила виправити ситуацію.

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43-річна дружина американського актора Брюса Вілліса Емма Гемінґ-Вілліс вперше зізналася в тому, що діагностована в чоловіка афазія вдарила і по ній. Про це вона розповіла в інтерв'ю The Bump.

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Жінка зізналася, що її психічне здоров'я похитнулося після того, як лікарі поставили її 67-річному чоловікові невтішний діагноз, про який світ дізнався позаминулого місяця. Вона дбає про Брюса і дітей, проте з кожним днем "здає" сама.

"Я ставлю потреби своєї сім'ї вище за свої власні, що, як я виявила, не робить мене героєм. Така кількість турботи про всіх у моїй родині позначилася на моєму психічному здоров'ї та загальному стані здоров'я, і це не допомогло нікому з нас", – заявила вона.

Емма, яка народила Віллісу двох дочок, Мейбл (10 років) і Евелін (8 років), вирішила виправити ситуацію, що склалася, почавши більше часу приділяти собі.

"Хтось недавно сказав мені, що, коли ти надмірно дбаєш про когось, зрештою ти недостатньо дбаєш про себе. Це зупинило мене в моїх думках і дійсно знайшло відгук у мені. Я не дуже дбала про себе, але я знаю, що я маю деякі основні базові потреби, які є обов'язковими, наприклад, насамперед фізичні вправи. Думаю, важливо знайти ту одну річ, яка змушує почуватися добре, і відштовхуватися від неї", — пояснила жінка.

Емма Гемінґ, колишня дружина Брюса Демі Мур, а також троє його дорослих дочок від першого шлюбу заявили про хворобу актора шість тижнів тому. В їхньому зверненні говорилося, що Вілліс "має деякі проблеми зі здоров'ям, і нещодавно в нього діагностували афазію, яка впливає на його когнітивні здібності".

"Внаслідок цього і з великою увагою Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього означала. Це справді складний час для нашої родини, і ми дуже вдячні вам за ваше незмінне кохання, співчуття та підтримку. Ми проходимо через це як міцна сім'я та хотіли залучити його шанувальників, тому що знаємо, як багато він означає для вас, як і ви для нього. Як завжди каже Брюс: "Живіть", і разом ми плануємо зробити саме це", — йшлося в публікації.

Нагадаємо, папараці дізналися, чим займається актор після закінчення кар'єри.