Издание Vogue UA возглавила Юлия Костецкая

В прошлом новая руководительница глянца была бизнес-директором "Медиа Группы Украина".

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У главного модного издания страны Vogue UA новая издательница. Ей стала Юлия Костецкая, занимавшая должность бизнес-директором холдинга "Медиа Группа Украина". Об этом сообщили в Vogue UA.

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По словам новой руководительницы журнала, она намерена продолжить развивать издание и создавать свежие проекты, которые будут не только освещать моду и культуру современной Украины и мира, но и расширять географию украинского культурного экспорта.

"Мы, Vogue UA, оказались на новом рубеже и встречаем новые вызовы, повлекшие, в частности, войну в Украине. Поэтому обязаны быстро реагировать на изменения настроений в обществе, быть чувствительными к потребностям и ценностям наших читателей, поддерживать и вдохновлять международное сообщество на совместные активные действия по приближению Победы ", — цитирует Юлию Костецкую Vogue UA.

До назначения на новую должность Костецкая была бизнес-директором "Медиа Группы Украина", развивала сейлз-хаус "Медиапартнерство" и рекламное агентство "Медиа Партнерство Баинг". До этого она работала в компаниях "Издательский дом УМХ", "Блиц-Информ", Atlantic Group LTD.

Напомним, с 2013 года украинский глянец Vogue UA возглавляла Елена Чернова, внезапно ушедшая из жизни 12 января 2022 года из-за болезни.

Фокус ранее сообщал о том, что издательский дом Condé Nast приостановил работы Condé Nast Russia , издающей журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour и AD из-за введения цензуры в России. ИД работал в России с 1998 года.

Также Фокус рассказывал о том, что 55-летняя мексиканско-американская актриса Сальма Хайек и ее 14-летняя дочь Валентина впервые вместе снялись для обложки майского номера Vogue Mexico. Знаменитость рассказала, что стала матерью после 40, потому что только к этому возрасту сумела найти подходящего спутника жизни со стабильной карьерой, а также поняла, что сделала достаточно вещей, которыми может гордиться.