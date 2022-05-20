Видання Vogue UA очолила Юлія Костецька

У минулому нова керівниця глянцю була бізнес-директоркою "Медіа Групи Україна".

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Головне модне видання країни Vogue UA має нову видавницю. Нею стала Юлія Костецька, яка обіймала посаду бізнес-директорки холдингу "Медіа Група Україна". Про це повідомили у Vogue UA.

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За словами нової керівниці журналу, вона має намір продовжити розвивати видання та створювати свіжі проєкти, які не лише висвітлюватимуть моду та культуру сучасної України та світу, а й розширюватимуть географію українського культурного експорту.

"Ми, Vogue UA, опинилися на новому рубежі та зустрічаємо нові виклики, що спричинили, зокрема, війну в Україні. Тому зобов'язані швидко реагувати на зміни настроїв у суспільстві, бути чутливими до потреб і цінностей наших читачів, підтримувати та надихати міжнародне співтовариство на спільні активні дії щодо наближення Перемоги”, — цитує Юлію Костецьку Vogue UA.

До призначення на нову посаду Костецька була бізнес-директоркою "Медіа Групи Україна", розвивала сейлз-хаус "Медіапартнерство" та рекламне агентство "Медіа Партнерство Баінг". До цього вона працювала в компаніях "Видавничий дім УМГ", "Бліц-Інформ", Atlantic Group LTD.

Нагадаємо, з 2013 року український глянець Vogue UA очолювала Олена Чернова, яка раптово пішла з життя 12 січня 2022 року через хворобу.

Фокус раніше повідомляв про те, що видавничий будинок Condé Nast призупинив роботу Condé Nast Russia, що видає журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour і AD через запровадження цензури в Росії. ВД працював у Росії з 1998 року.

Також Фокус розповідав про те, що 55-річна мексикансько-американська актриса Сальма Хаєк і її 14-річна донька Валентина вперше разом знялися для обкладинки травневого номера Vogue Mexico. Знаменитість розповіла, що стала матір'ю після 40, бо лише до цього віку зуміла знайти відповідного супутника життя зі стабільною кар'єрою, а також зрозуміла, що зробила достатньо речей, якими може пишатися.