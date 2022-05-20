Моника Белуччи превратилась в блондинку (фото)

В объективе Тимо Сандера Моника предстала в образе шведской иконы стиля, актрисы и фотомодели, секс-символа 1950-60-х годов Аниты Экберг.

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57-летняя итальянская актриса Моника Белуччи появилась на обложке нового номера французского журнала Madame Figaro, а также предстала на его страницах в дерзких образах и роскошных нарядах.

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На титульной странице Моника позирует в платье от российского бренда Yanina Couture с браслетом от Cartier. Автор снимка – Тимо Сандер. Отметим, что фотосессия для журнала приурочена к выходу фильма "Девушка в фонтане" режиссера Антониоджулио Паницци, где Моника сыграла главную роль – шведской иконы, актрисы и фотомодели, секс-символа 1950-60-х годов – Аниты Экберг. Это документальный фильм, в котором рассказывается история актрисы, поглощенной собственной славой.

Кроме платья от Yanina Couture , Моника примерила наряды от от Dolce & Gabbana, Falke, Elie Saab, Alexandre Vauthier и Balmain, а также роскошное колье и серьги от Cartier, амбасадором которого Белуччи является уже много лет.

Часть фотографий черно-белая, и на них актриса копирует в чем-то моменты из фильма "Малена", только вместо мужчины, прикуривающего ей сигарету, на снимке – парикмахер, создающий ей прическу в стиле "старого Голливуда".

Больше всего привлекает внимание именно цвет волос Моники, которая всегда славилась роскошной темной шевелюрой, превратилась в блондинку, что, впрочем, совершенно не портит образ кинодивы.

Фото: Madame Figaro

Напомним, в одном из интервью Белуччи рассказала, что сумела сохранить теплые отношения с бывшим мужем, актером Венсаном Касселем. Даже спустя восемь лет после расставания с отцом своих двух дочерей, 17-летней Девы и 11-летней Леони, они продолжают общаться.

"Мы давно расстались, но, с другой стороны, если вы стали родителями, то вы остаетесь родителями всю жизнь. Это прекрасно, когда есть отношения ради детей, если это возможно", – отметила она.