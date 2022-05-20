Моніка Белуччі перетворилася на блондинку (фото)

В об'єктиві Тімо Сандера Моніка постала в образі шведської ікони стилю, акторки та фотомоделі, секс-символу 1950-60-х Аніти Екберг.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

57-річна італійська акторка Моніка Белуччі з'явилася на обкладинці нового номера французького журналу Madame Figaro, а також постала на його сторінках у зухвалих образах і розкішних вбраннях.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На титульній сторінці Моніка позує у сукні від російського бренду Yanina Couture із браслетом від Cartier. Автор знімку — Тімо Сандер. Зазначимо, що фотосесія для журналу приурочена до виходу фільму "Дівчина у фонтані" режисера Антоніоджуліо Паніцці, де Моніка зіграла головну роль — шведської ікони, акторки та фотомоделі, секс-символу 1950-60-х років — Аніти Екбер. Це документальний фільм, у якому розповідається історія акторки, поглинутої власною славою.

Крім сукні від Yanina Couture, Моніка приміряла вбрання від Dolce & Gabbana, Falke, Elie Saab, Alexandre Vauthier і Balmain, а також розкішне кольє і сережки від Cartier, амбасадоркою якого Белуччі є вже багато років.

Частина фото чорно-біла, і на них акторка копіює у чомусь моменти з фільму "Малена", тільки замість чоловіка, який прикурює їй сигарету, на знімку — перукар, який створює їй зачіску в стилі "старого Голлівуду".

Найбільше привертає увагу саме колір волосся Моніки, яка завжди славилася розкішною темною шевелюрою, перетворилася на блондинку, що зовсім не псує образ кінодіви.

Фото: Madame Figaro

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Белуччі розповіла, що зуміла зберегти теплі стосунки з колишнім чоловіком, актором Венсаном Касселем. Навіть через вісім років після розлучення з батьком своїх двох дочок, 17-річної Деви та 11-річної Леоні, вони продовжують спілкуватися.

"Ми давно розлучилися, але, з іншого боку, якщо ви стали батьками, то ви залишаєтеся батьками все життя. Це чудово, коли є стосунки заради дітей, якщо це можливо", — наголосила вона.