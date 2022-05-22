Дочь Стивена Спилберга вышла замуж

Церемония бракосочетания состоялась в еврейских традициях.

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Старшая дочь знаменитого режиссера Стивена Спилберга вышла замуж. Об этом пишет Page Six.

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Избранником 32-летней Саши Спилберг стал сын известного нью-йоркского ресторатора Гарри МакНелли.

Как известно, пара сыграла свадьбу раньше, однако решила рассказать своим поклонникам только сейчас. А сама церемония прошла в еврейских традициях. Молодожены были одеты в традиционные белые костюмы, а в конце свадьбы Гарри разбил стакан под веселую музыку.

[ + – ] Саша Спилберг и Гарри МакНелли вместе около трех лет

32-летняя Саша – старшая дочь Спилберга и его второй жены Кейт Кэпшоу, звезды фильма "Индиана Джонс и храм судьбы". Кроме нее, супруги также воспитывают двоих биологических детей и трех приемных.

Саша стала актрисой, как ее мать, и начала музыкальную карьеру. Впрочем, она решила отказаться от своей известной фамилии и использует в творческой жизни псевдоним Баззи Ли.

[ + – ] Саша Спилберг и Гарри МакНелли. Фото: sashaspielberg

Напомним, сын известного ресторатора Гарри МакНелли сделал предложение своей возлюбленной в начале 2022. В общей сложности пара встречается около трех лет.

Также Фокус писал о поддержке Украины от режиссера Стивена Спилберга, у которого есть украинские корни. Он вместе с женой перечислил в помощь Украине миллион долларов.