Донька Стівена Спілберга вийшла заміж

Церемонія одруження відбулася в єврейських традиціях.

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Старша донька знаменитого режисера Стівена Спілберга вийшла заміж. Про це пише Page Six.

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Обранцем 32-річної Саші Спілберг став син відомого нью-йоркського ресторатора Гаррі МакНеллі.

Як відомо, пара зіграла весілля раніше, проте вирішила розповісти своїм прихильникам тільки зараз. А сама церемонія відбулася в єврейських традиціях.

Молодята були одягнуті у традиційні білі костюми, а Гаррі наприкінці весілля розбив склянку під веселу музику.

[ + – ] Саша Спілберг та Гаррі МакНеллі разом близько трьох років

32-річна Саша — старша дочка Спілберга та його другої дружини Кейт Кепшоу, зірки фільму "Індіана Джонс та храм долі". Крім неї, подружжя також виховує двох біологічних дітей та трьох прийомних. Саша стала акторкою, як і її мати, та розпочала музичну кар'єру. Втім, дівчина вирішила відмовитися від свого відомого прізвища та використовує у творчому житті псевдонім Баззі Лі.

[ + – ] Саша Спілберг та Гаррі МакНеллі. Фото: sashaspielberg

Нагадаємо, син відомого ресторатора Гаррі МакНеллі зробив пропозицію своїй коханій на початку 2022. Загалом пара зустрічається близько трьох років.

Також Фокус писав про підтримку України від режисера Стівена Спілберга, який має українське коріння. Він разом з дружиною перерахував на допомогу Україні мільйон доларів.