Надя Дорофеева призналась в любви Позитиву (фото)

Артистка поделилась забавным фото со своим экс-коллегой.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинская певица Надя Дорофеева поздравила своего друга и бывшего коллегу Алексея Завгороднего (Позитив) с 33-м днем рождения и призналась ему в любви. На своей Instagram-странице знаменитость поделилась сторис.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Дорофеева выложила забавное фото с Позитивом, на котором они позируют в подобных спортивных костюмах и кроссовках, и подписала его трогательными словами: "Люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастлив. Давайте засыпем Лешку поздравлениями".

[ + – ] Надя Дорофеева поздравила Позитива с днем рождения

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний стали известны именно в дуэте "Время и Стекло", однако через 10 лет музыкальная группа распалась, а Надя начала сольную карьеру под сценическим именем DOROFEEVA. Тем временем именинник стал полноценным участником группы MOZGI.

В Сети многие годы активно ходили слухи о возможном романе между Дорофеевой и Завгородним, ведь они значительную часть времени проводили вместе в рамках своей работы.

Особенно об этом заговорили в 2021 году, когда Позитив разошелся со своей женой Анной Андрийчук. Тогда люди начали проводить параллель между парой Нади и Алексея с их коллегой Потапом, который после распада дуэта "Потап и Настя" и брака с Ириной Горовой женился на Насте Каменских.

[ + – ] Надя Дорофеева и Алексей Завгородний около 10 лет находились в совместном дуэте

В 2022 уже Надя рассталась со своим мужем Владимиром Дантесом, однако почти сразу после известия о разрыве пары стало известно о романе артистки с киевским ресторатором Мишей Кацуриным. О личной жизни Алексея пока ничего не известно.

Напомним, у Алексея Завгороднего весной 2022 умер отец. Певец даже не успел попрощаться с родным человеком.

Также Фокус писал о том, когда на самом деле разошлись Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Пара на данный момент еще состоит в официальном браке, однако узаконит свой развод при первой же возможности.