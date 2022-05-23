Надя Дорофєєва зізналася в любові Позитиву (фото)

Артистка поділилася кумедним фото зі своїм ексколегою.

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Українська співачка Надя Дорофєєва привітала свого друга та колишнього колегу Олексія Завгороднього (Позитива) з 33-м днем народження та зізналася йому в любові. На своїй Instagram-сторінці знаменитість поділилася сторіс.

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Дорофєєва виклала кумедне фото з Позитивом, на якому вони позують у схожих спортивних костюмах та кросівках, і підписала його зворушливими словами: "Люблю тебе і хочу, щоб ти був щасливим. Засипмо Льошку привітаннями".

[ + – ] Надя Дорофєєва привітала Позитива з днем народження

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній стали відомими саме у дуеті "Время и Стекло", проте через 10 років музичний гурт розпався, а Надя почала сольну кар'єру під сценічним іменем DOROFEEVA. Тим часом іменинник став повноцінним учасником гурту MOZGI.

У мережі багато років активно ходили чутки про можливий роман між Дорофєєвою та Завгороднім, адже вони значну частину часу проводили разом у межах своєї роботи.

Особливо про це заговорили у 2021 році, коли Позитив розійшовся зі своєю дружиною Анною Андрійчук. Тоді люди почали проводити паралель між парою Наді та Олексія з їхнім колегою Потапом, який після розпаду дуету "Потап і Настя" та шлюбу з Іриною Горовою одружився з Настею Каменських.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній близько 10 років перебували у спільному дуеті

У 2022 вже Надя розлучилася зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, проте майже одразу після звістки про розрив пари стало відомо про роман артистки з київським ресторатором Мішею Кацуріним. Про особисте життя Олексія наразі нічого невідомо.

Нагадаємо, в Олексія Завгороднього навесні 2022 помер батько. Співак навіть не встиг попрощатися з рідною людиною.

Також Фокус писав про те, коли насправді розійшлися Надя Дорофєєва та Володимир Дантес. Пара наразі ще перебуває в офіційному шлюбі, проте узаконить своє розлучення за першої ж умови.