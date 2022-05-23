К 40-летию принца Уильяма выпустят монету с его изображением (фото)

Монета выйдет 21 июня, в день рождения принца Уильяма. Герцогу Кембриджскому и будущему королю Великобритании исполнится 40 лет.

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Королевский монетный двор анонсировал монету номиналом 5 фунтов стерлингов с портретом принца Уильяма. Она будет выпущена 21 июня, в день 40-летия герцога Кембриджского.

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На монете изображено число 40 и написанный королевским шрифтом инициал принца Уильяма – буква W.

Фото: The Royal Mint Фото: The Royal Mint

Наряду с монетой в 5 фунтов стерлингов выйдет ограниченным тиражом золотая монета в 5 унций (141,7 гр). Над портретом принца работал гравер Томас Т. Догерти.

На другой стороне монеты отчеканят изображение королевы Елизаветы II, созданное Джоди Кларком. На ребре разместят надпись: "Его Королевское Высочество герцог Кембриджский".

Фото: The Royal Mint

"Элегантный дизайн включает в себя портрет Его Королевского Высочества вместе с его королевским вензелем и цифрой 40, которая отдает дань уважения зрелости и изяществу принца, старшего члена королевской семьи, преданного мужа и любящего отца троих детей в глазах всего мира. Отмечая это особенное событие, мы также отчеканили золотую монету ограниченным тиражом, изготовленную из 5 унций чистого золота и отчеканенную с высоким рельефом, чтобы подчеркнуть художественность дизайна. Наши монеты из драгоценных металлов, выпущенные ограниченным тиражом, сочетают в себе высокое мастерство и уникальность, что делает их привлекательным сувениром для коллекционеров и инвесторов", – заявила директор отдела памятных монет Королевского монетного двора Клэр Макленнан.

По словам гравера Догерти, дизайн денежной единицы обеспечивает "баланс между свежей энергией Его Королевского Высочества как молодого отца и церемониальным характером его королевского положения".

"Угол портрета в три четверти создает более динамичный портрет, чем традиционный профиль сбоку. Мы использовали определенные методы лепки из глины на цифровой платформе, чтобы добиться стиля, необходимого для дизайна, чтобы эффективно преобразовать двухмерное изображение в трехмерное. Используя технологии, мы теперь можем создавать проекты и скульптуры с большей эффективностью по сравнению с тем, когда я начинал свою карьеру 17 лет назад. Для создания дизайна требуется высокий уровень навыков и мастерства – инструменты разные, но принципы остаются прежними", – отметил он.

Таким образом, Уильям, который является вторым в очереди на британский престол, впервые будет изображен на официальной монете один. Ранее он вместе с Кейт появлялся на монете в 5 фунтов стерлингов в честь свадьбы в 2011-м.

Памятные монеты предназначены в качестве сувениров, поэтому редко встречаются в обращении. Банки не обязаны их принимать.

Напомним, большинство британцев хотят видеть следующим королем Великобритании не принца Чарльза, который займет престол после смерти Елизаветы II, а его сына, принца Уильяма.