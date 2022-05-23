До 40-річчя принца Вільяма випустять монету з його зображенням (фото)

Монета вийде 21 червня у день народження принца Вільяма. Герцогу Кембриджському та майбутньому королю Великобританії виповниться 40 років.

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Королівський монетний двір анонсував монету номіналом 5 фунтів стерлінгів із портретом принца Вільяма. Вона буде випущена 21 червня, у день 40-річчя герцога Кембриджського.

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На монеті зображено число 40 і написаний королівським шрифтом ініціал принца Вільяма — літера W.

Фото: The Royal Mint Фото: The Royal Mint

Разом із монетою 5 фунтів стерлінгів вийде обмеженим тиражем золота монета 5 унцій (141,7 гр). Над портретом принца працював гравер Томас Т. Догерті.

З іншого боку монети викарбують зображення королеви Єлизавети II, створене Джоді Кларком. На ребрі розмістять напис: "Його Королівська Високість герцог Кембриджський".

Фото: The Royal Mint

"Елегантний дизайн враховує портрет Його Королівської Високості разом з його королівським вензелем і цифрою 40, яка віддає данину поваги зрілості та витонченості принца, старшого члена королівської сім'ї, відданого чоловіка та люблячого батька трьох дітей в очах усього світу. Відзначаючи цю особливу подію, ми також викарбували золоту монету обмеженим тиражем, виготовлену з 5 унцій чистого золота та викарбувану з високим рельєфом, щоб підкреслити художність дизайну й інвесторів", — заявила директорка відділу пам'ятних монет Королівського монетного двору Клер Макленнан.

За словами гравера Догерті, дизайн грошової одиниці забезпечує "баланс між свіжою енергією Його Королівської Високості як молодого батька та церемоніальним характером його королівського стану".

"Кут портрета в три чверті створює більш динамічний портрет, ніж традиційний профіль збоку. Ми використовували певні методи ліплення з глини на цифровій платформі, щоб досягти стилю, необхідного для дизайну, щоб ефективно перетворити двовимірне зображення на тривимірне. Використовуючи технології, ми тепер можемо створювати проєкти та скульптури з більшою ефективністю порівняно з тим, коли я розпочинав свою кар'єру 17 років тому. Для створення дизайну потрібен високий рівень навичок і майстерності — інструменти різні, але принципи залишаються незмінними”, — зазначив він.

Так, Вільям, який є другим у черзі на британський престол, уперше буде зображений на офіційній монеті один. Раніше він разом із Кейт з'являвся на монеті 5 фунтів стерлінгів на честь весілля 2011-го.

Пам'ятні монети призначені як сувеніри, тому рідко зустрічаються в обігу. Банки нічого не винні їх приймати.

Нагадаємо, більшість британців хочуть бачити наступним королем Великобританії не принца Чарльза, який займе престол після смерті Єлизавети II, а його сина, принца Вільяма.