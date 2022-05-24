После скандала с изменой. Амина Муадди посвятила коллекцию сандалий Рианне

Ранее модельер едва не стала причиной разрыва Рианны и ее бойфренда.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Известная в Голливуде дизайнер Амина Муадди посвятила новую коллекцию сандалий Рианне. Об этом модельер сообщила на своей Instagram-странице.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Капсула именных сандалий получила название "RIH". А предыдущая коллекция "ROBYN" была выпущена в 2021 году.

В свое время Рианна заметила талант Амины и предложила ей производить обувь для бренда певицы Fenty. Впоследствии Муадди поработала и с бойфрендом Рианны A$AP Rocky. Они вместе запустили капсульную коллекцию обуви, в рекламной фотосессии которой снялась французская супермодель Тина Кунаки.

[ + – ] Босоножки, посвященные Рианне

Отметим, что цена обуви знаменитой дизайнера колеблется в районе тысячи евро. Так что новые босоножки, скорее всего, будут стоить так же.

"Представляем вам сандалии RIH ✨ Вот-вот наступит лето Амины Муадди 🌡 Новые поставки ежемесячно в июне, июле и августе", — отметила Муадди.

Амина – известная дизайнер Голливуда. Ее услугами пользуются десятки мировых звезд, включая саму Рианну, семейство Кардашьян-Дженнер и т.д.

[ + – ] Амина Муадди

Напомним, в апреле 2022 в Сети ходили слухи о расставании Рианны и ее бойфренда Ракима Майерса. Как сообщалось, причиной разрыва стала измена музыканта с Аминой Муадди. Однако слухи остались слухами.

Фокус активно следил за беременностью 34-летней Рианны. Певица родила своего первенца и планирует через несколько месяцев переехать с ним на остров Барбадос, откуда родом сама Рианна.