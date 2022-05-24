Після скандалу зі зрадою. Аміна Муадді присвятила колекцію сандалів Ріанні

Раніше модельєрка ледь не стала причиною розриву Ріанни та її бойфренда.

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Відома в Голлівуді дизайнерка Аміна Муадді присвятила нову колекцію сандалів Ріанні. Про це модельєрка повідомила на своїй Instagram-сторінці.

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Капсула іменних сандалів отримала назву "RIH". А попередню іменню колекцію "ROBYN" було випущено у 2021 році.

Свого часу Ріанна помітила талант Аміни та запропонувала їй робити взуття для бренду співачки Fenty. Згодом Муадді попрацювала і з бойфрендом Ріанни A$AP Rocky. Вони разом запустили капсульну колекцію взуття, у рекламній фотосесії якої знялася французька супермодель Тіна Кунакі.

[ + – ] Босоніжки, присвячені Ріанні

Зазначимо, що ціна взуття знаменитої дизайнерки коливається в районі тисячі євро. То ж нові босоніжки, швидше за все, коштуватимуть так само.

"Представляємо вам сандалі RIH ✨ Ось-ось настане літо Аміни Муадді 🌡 Нові поставки щомісяця в червні, липні та серпні", — зазначила Муадді.

Аміна — відома дизайнерка Голлівуду. Її послугами користуються десятки світових зірок, включаючи саму Ріанну, сімейство Кардаш'ян-Дженнер тощо.

[ + – ] Аміна Муадді

Нагадаємо, у квітні 2022 в мережі ходили чутки про розставання Ріанни та її бойфренда Ракіма Маєрса. Як повідомлялося тоді, причиною розриву стала зрада музиканта з Аміною Муадді. Проте чутки залишилися чутками.

Фокус активно стежив за вагітністю 34-річної Ріанни. Співачка народила свого первістка та планує через кілька місяців переїхати з ним на острів Барбадос, звідки родом сама Ріанна.