Кейт Мосс появится на судебном заседании по делу Джонни Деппа

Актер и супермодель встречались в 90-х.

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Британская супермодель 90-х Кейт Мосс в среду, 25 мая 2022 появится на судебном процессе по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд. Об этом пишет Hello Magazine.

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Как известно, знаменитость будет свидетельствовать в пользу Джонни Деппа, так как они встречались с 1994 по 1997 год. И модель никогда не упоминала о насилии с его стороны в отношениях.

[ + – ] Кейт Мосс и Джонни Депп встречались в 90-х

По словам голливудского актера, его погружение в работу и послужило причиной разрыва с Кейт, а такой женщины он никогда раньше не встречал.

"Пригласила" в суд Кейт Мосс бывшая жена Деппа Эмбер Херд. В своем выступлении она случайно упомянула имя британской супермодели, и теперь Мосс имеет полное право свидетельствовать в зале суда на стороне Джонни.

[ + – ] Эмбер Херд и Джонни Депп были женаты с 2015 по 2017 Фото: Скриншот

В своей речи Эмбер вспомнила случай, когда Джонни Депп толкнул с лестницы Кейт Мосс. Однако эта история может оказаться простой выдумкой, поэтому Кейт Мосс имеет все карты в руках, чтобы помочь своему бывшему бойфренду в его борьбе за справедливость.

Напомним, почему на самом деле Эмбер Херд вырезали из новой части "Аквамена". Как оказалось, причиной стала вовсе не петиция поклонников Джонни Деппа.

Фокус активно следит за процессом развода Джонни Деппа и Эмбер Херд. Звездная пара пробыла в официальном браке около двух лет, однако до сих пор судится за возмещение материального ущерба, причиненного карьерам друг друга громким скандалом с домашним насилием. Накануне вдова Курта Кобейна Кортни Лав призналась, что Джонни Депп спас ее жизнь в 90-х.