Кейт Мосс з'явиться на судовому засіданні у справі Джонні Деппа

Актор та супермодель зустрічалися у 90-х.

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Британська супермодель 90-х Кейт Мосс у середу, 25 травня 2022 з'явиться на судовому процесі у справі Джонні Деппа та Ембер Герд. Про це пише Hello Magazine.

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Як відомо, знаменитість свідчитиме на користь Джонні Деппа, адже вони зустрічалися з 1994 по 1997 рік. І модель ніколи не згадувала про насильство з його боку у стосунках.

[ + – ] Кейт Мосс та Джонні Депп зустрічалися у 90-х

За словами голлівудського актора, його занурення в роботу і стало причиною розриву з Кейт, а такої жінки він ніколи раніше не зустрічав.

"Запросила" до суду Кейт Мосс сама колишня дружина Деппа Ембер Герд. У своїй промові вона випадково згадала ім'я британської супермоделі, і тепер Мосс має повне право свідчити в залі суду на боці Джонні.

[ + – ] Ембер Герд та Джонні Депп були одружені з 2015 до 2017 Фото: Скриншот

У своїй промові Ембер пригадала випадок, коли Джонні Депп штовхнув зі сходів Кейт Мосс. Проте ця історія може виявитися простою вигадкою, то ж Кейт Мосс має всі карти в руках, аби допомогти своєму колишньому бойфренду у його боротьбі за справедливість.

Нагадаємо, чому насправді Ембер Герд вирізали з нової частини "Аквамена". Як виявилося, причиною стала зовсім не петиція прихильників Джонні Деппа.

Фокус активно стежить за процесом розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд. Зіркова пара пробула в офіційному шлюбі близько двох років, проте досі судиться за відшкодування матеріальних збитків, завданих кар'єрам одне одного гучним скандалом з домашнім насильством. Напередодні вдова Курта Кобейна Кортні Лав зізналася, що Джонні Депп врятував її життя у 90-х.