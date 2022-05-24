Похудеть за 5 дней. Три продукта, которые помогут сбросить вес

Употребление этих продуктов поможет утолить голод и будет способствовать эффективному сжиганию жира.

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Похудение – процесс, чаще всего, длительный и требующий целого ряда ограничений в меню, поэтому очень часто те, кто твердо собирался сбросить вес, срываются и уже через несколько дней строгой диеты начинают есть "запрещенку". Однако есть три продукта, которые насытят организм всеми необходимыми витаминами и микроэлеиентами и помогут противостоять чувству голода.

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Огурцы

Эти овощи на 95% состоят из воды воды, поэтому они способствуют восстановлению запаса влаги в организме в жаркую погоду или после высокоинтенсивной тренировки. Сохранение гидратации позволяет поддерживать здоровье кишечника, предотвращает запоры и является профилактикой образования камней в почках.

Огурцы – низкокалорийные: 15 кКал на 100 гр. Они практически не содержат питательных веществ, в них есть немного витамина С, витамина К и калия. За счет пищевых волокон даже один этот овощ поможет перебить чувство голода и дать чувство насыщения. Огурцы также ускоряют сжигание жиров.

Однако стоит помнить, что на одних огурцах долго не протянешь, поскольку покрыть суточную потребность в микроэлеиентах ими не получится. В овоще не хватает кальция, железа и многих других необходимых элементов. Даже если добавлять к огуречной диете белки, отсутствие разнообразия продуктов может сказаться на здоровье.

Огуречной диеты нельзя придерживаться в течение длительного времени, так как такой чрезмерно низкокалорийный продукт не может быть основным источником питания. Ограничения приводят к снижению метаболизма, поскольку он основан на реакциях организма с учетом реального и предполагаемого голода.

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Брокколи

Брокколи содержит большое количество пищевых волокон, которые помогают сжигать жир и способствуют насыщению организма. Клетчатка, которая содержится в ней, позволяет организму расщеплять жиры, окружающие внутренние органы человека. Употребление более 10 гр клетчатки в день может уменьшить количество жира на животе на 4%.

Она ускоряет кровообращение и обмен веществ. Также брокколи – один из самых низкокалорийных продуктов: В 100 граммах капусты содержится всего 25 калорий.

Ко всему сказанному добавим, что брокколи содержит сульфорафан, вторичное растительное вещество, которое оказывает детоксицирующий и антиоксидантный эффект на организм. Он активирует преобразование "вредных" белых жировых клеток в "полезные" бурые жировые клетки, что в конечном итоге приводит к уменьшению белого жира.

Фото: Getty Images

Овсяные хлопья

Ни для кого не секрет, что овсянка богата клетчаткой, витаминами и микроэлементами, среди которых витамины группы В, Е, РР, магний, железо. В овсяных хлопьях также содержится определенное количество растительного белка, который является основным строительным элементов для клеточных структур, гормонов и ферментов.

Поев овсяных хлопьев, можно обеспечить себе чувство сытости на 3-4 часа. Также каша помогает очищать кишечник, благодаря чему человек худеет естественным путем.

Чтобы добиться желаемого эффекта при такой диете, следует придерживаться определенных правил.

Выбирайте цельнозерновые хлопья. Несмотря на то, что они готовятся дольше, в среднем полчаса, но они полезнее. Чтобы сократить время варки, можно их замачивать заранее или готовить в мультиварке. Замачивание, кстати, поможет уменьшить содержание фитиновой кислоты. После замачивания воду слить и запарить крупу горячей водой (но не кипятком) для лучшего усваивания.

Худеющим нужно есть не больше 150 – 200 грамм хлопьев в сутки.

Есть хлопья нужно в первой половине дня, максимум до 16-17 часов. Поскольку поджелудочная железа после 18 часов снижает свою активность, поэтому вся глюкоза прямиком отправиться на пополнение жировых запасов.

Фото: Getty Images

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